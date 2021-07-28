ВОЗ предостерегла от дополнительных доз вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не советует делать дополнительные прививки от коронавируса, так как пока нет данных об эффективности такого подхода. Об этом сообщила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли прививаться третьей дозой вакцины от коронавируса, специалист сказала, что сейчас нет исчерпывающей информации по этому поводу, поэтому ВОЗ "не рекомендует бустерные дозы" никаких препаратов. Об этом пишет ТАСС.

Как отметила О'Брайен, сейчас проводятся исследования, призванные оценить безопасность и целесообразность такого подхода к вакцинации, и некоторые страны уже начали рекомендовать бустерные дозы. Она призвала основываться на результатах исследований и использовать бустерные прививки только для тех, кто подвергается самому высокому риску заражения.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России полный цикл вакцинации прошли уже около 21,3 миллиона человек. На данный момент прививки считаются единственным эффективным способом профилактики распространения коронавируса, исследования показывают, что вакцинация значительно снижает не только риск заражения, но и развития тяжелой формы заболевания.