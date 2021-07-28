ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21%

Согласно еженедельному докладу Всемирной организации здравоохранения, с 19 по 25 июля заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей, а смертность увеличилась на 21%.

Всего на прошлой неделе в мире зафиксировали 3,8 миллиона случаев заражения, каждый день поступали сообщения примерно о 540 тысячах новых больных, тогда как неделей ранее каждый день было около 490 тысяч диагностированных.

Скончались за неделю 69 тысяч человек - на 21% больше, чем неделей ранее. Как сказали в ВОЗ, "количество летальных исходов резко возросло". Особенно сильный рост смертности отмечен в Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Снизилась смертность только в Европе - на 1%.

Всего на 25 июля в мире, по данным ВОЗ, количество случаев заражения достигло 193 657 729, умели 4 154 660 заболевших, передает ТАСС.

Также в ВОЗ сообщили, что штамм "дельта", впервые обнаруженный в Индии прошлой осенью, сейчас распространился уже по 132 странам.

Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года. Специалисты ВОЗ считают, что пока говорить о скором завершении пандемии рано - на данный момент особенную озабоченность вызывают новые штаммы COVID-19, характеризующиеся более быстрым распространением.

Кстати, Всемирная организация здравоохранения исключила "российский" штамм коронавируса АТ.1 из списка для мониторинга, в который включают потенциально опасные мутации, о которых еще мало информации. Сейчас в этом списке 13 штаммов.