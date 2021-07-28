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Звезда филиппинских боевиков Орестес Охеда умер от рака

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    28.07.2021, 11:32
Текст:   Олег Усков

27 июля в возрасте 65 лет скончался актер Орестес Охеда. Как известно ценителям, филиппинские боевики, наряду с индонезийскими, имеют отдельную стать - особенно когда дело касается 80-х. И покойный был в данной области не последним человеком, сыграв не менее чем в 160 проектах.

Впрочем, приложение сил в кино было не единственным его заработком. Выпускник Филиппинской школы делового администрирования, Охеда был уважаемым в стране коллекционером и знатоком искусства, владел галереей в Маниле и слыл большим экспертом. Что несколько отвлекало его от съемок. Как в свое время (кстати - в 17 лет) кино отвлекло Орестеса от профессионального спорта: юноша подавал большие надежды в баскетболе.

О кончине столь разносторонней персоны сообщает Manila Bulletin со ссылкой на подтверждения от друзей и коллег. Причиной смерти назван рак поджелудочной железы.

Луис Пагалилауан (настоящее имя) родился в 1956 году. Самый известный фильм с участием артиста - предельно извращенная драма 1985 года "Ночи скорпиона", в 1999-м получившая вторую часть, а в 2001-м - угрюмый южнокорейский ремейк. Также на козырном счету Орестеса неимоверно жуткий хоррор "Асванг".

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