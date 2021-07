Аналитики назвали самую популярную игру среди россиян

Самой популярной компьютерной игрой в России среди пользователей Сети в возрасте от 16 до 64 лет стала World of Tanks - ее назвали 18% респондентов, сообщают в совместном исследовании компании Global Web Index и Wargaming. Второй по популярности стала Need for Speed с долей 11,7%, а третье место досталось Minecraft - 11,3%.

Российские геймеры отдают предпочтение бесплатным для скачивания проектам. Фото: Александр Корольков