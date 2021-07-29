Аналитики назвали самую популярную игру среди россиян

Самой популярной компьютерной игрой в России среди пользователей Сети в возрасте от 16 до 64 лет стала World of Tanks - ее назвали 18% респондентов, сообщают в совместном исследовании компании Global Web Index и Wargaming. Второй по популярности стала Need for Speed с долей 11,7%, а третье место досталось Minecraft - 11,3%.

В пятерку также вошли футбольный симулятор FIFA и серия The Sims, где игроку необходимо развивать своего персонажа. При этом мировой рейтинг самых популярных франшиз отличается от российского - там главенствуют шутеры - Call of Duty и PUBG, серия FIFA находится на третьем месте, а замыкают топ-5 серии Mario и Minecraft.

"Игровой рынок России достаточно своеобразен, и исследование вновь это доказало. Многие франшизы, популярные по всему миру, не привлекают здесь такого же внимания. Это очевидно исходя из различий в мировых и российских рейтингах, а также из того, что значительный процент респондентов не смог выбрать игры из предложенного списка. Например, это относится к консольным проектам, которые пока еще не так популярны в России, как в остальном мире", - считает Иван Живица, PR-директор Wargaming в регионе СНГ.

Глава подразделения Global Trends в GWI Чейз Бакл отмечает, что главное место на российском игровом рынке занимают free-to-play (бесплатные для скачивания) проекты. "Российские геймеры гораздо менее склонны платить за игры, чем игроки в других странах", - отмечает эксперт.

С ним не согласен Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding, который отмечает популярность World of Tanks в русскоязычном мире. Об интересе геймеров свидетельствует не только рейтинг Global Web Index и Wargaming, но и исследования, которые ESforce Holding проводила в 2018 - 2020 годах совместно с Nielsen.

"Тезис о том, что российские геймеры не готовы платить за игры, весьма спорный, поскольку основной заработок разработчикам бесплатных для скачивания игр приносят те, кто готов платить за дополнения или улучшение своего аккаунта или персонажа. Международные издатели зарабатывают на таких проектах больше, чем на платных играх, поэтому готовность платить за игры у российской аудитории точно есть", - заключает специалист.

Российский и мировой топ игр значительно отличаются друг от друга

Российские геймеры в первую очередь отдают предпочтение ПК-играм, этот рынок по-прежнему остается крупнейшим в стране (его доля - 50,1%), рассказывает Василий Магурян, CEO компании MY.GAMES.

"Не стоит забывать про сегмент мобильных игр, который немного (41,1%) уступает ПК-рынку, но при этом является самым быстрорастущим (+39% за 2020 год) и в последние годы стабильно демонстрирует двукратный рост. В связи с этим логично было бы предположить, что в топ могли бы войти игры для мобильных устройств, а также больше игр для женской аудитории - процент этого сегмента колеблется от 20% до 40% в зависимости от платформы", - говорит эксперт.