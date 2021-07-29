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29.07.2021 21:21
Рубрика: Экономика

Болгария упростила условия въезда для российских туристов

Текст: Евгений Гайва, Алексей Любовецкий
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Болгария обновила условия въезда для туристов, в том числе россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров в России (АТОР).

Теперь жители России могут въезжать в страну при наличии одного из документов, подтверждающих антиковидный статус: сертификата о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта; сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда; справки с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до въезда; справки о перенесенном COVID-19.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Детям до 12 лет справки о тестировании на коронавирус не нужны. С 7 июля до настоящего времени все россияне, вне зависимости от статуса вакцинации или перенесенной инфекции, должны были иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

Регулярное авиасообщение с Болгарией Россия возобновила с 28 июня этого года, но количество рейсов было ограничено. С 24 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса увеличил количество полетов в Болгарию. Из Москвы в Софию, Варну и Бургас самолеты стали летать по семь раз в неделю на каждом направлении. Также добавились еще 12 рейсов из Санкт-Петербурга в Софию, Варну и Бургас и один рейс в неделю из Екатеринбурга в Варну. Но из-за отсутствия чартеров Болгария по-прежнему остается довольно дорогим направлением. Сейчас стоимость недельного тура на двоих в недорогом отеле с завтраками стартует от 100 тысяч рублей.

Тем временем авиакомпания "Россия" получила необходимые разрешения для выполнения полетов на египетские курорты, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика.

Без чартеров недельные туры в Болгарию стоят от 100 тысяч рублей на двоих в недорогой отель

Как отмечали эксперты "РГ", если все рейсы будут отданы одной авиакомпании, которая работает с одним туроператором, на рынке может сложиться полная монополия и цены на туры окажутся высокими. Если же количество рейсов в Египет будет увеличено, и их распределят между различными авиакомпаниями, а также добавятся чартеры, путевки станут доступнее. Недельный тур экономичного варианта можно будет купить по цене до 500 долларов (около 37 тысяч рублей) на человека. Окончательное решение по количеству рейсов в Египет должен принять оперштаб в начале следующей недели, отмечали эксперты. Помимо авиакомпании "Россия" еще девять российских перевозчиков запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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