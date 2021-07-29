Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на курорты Египта

Отмечается, что компания готова начать регулярные рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа.

"На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы России в курортные города Арабской Республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан России авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады", - уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что запрос на допуск к полетам в Египет в Росавиацию направили сразу девять российских авиакомпаний.

Напомним, прямое авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх Россия возобновляет с 9 августа. Решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут позже, когда из Египта вернется делегация, которая сейчас оценивает эпидемиологическую обстановку в арабской республике.