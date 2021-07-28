Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет

Сразу девять российских авиакомпаний направили в Росавиацию запрос на допуск к полетам в Египет. Перевозчики хотят выполнять рейсы из разных российских городов, а не только из Москвы. Пока лишь один перевозчик получил разрешение на выполнение регулярных рейсов из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Речь идет об авиакомпании "Россия", которая сможет летать на курорты пять раз в неделю (всего 10 рейсов туда и обратно).

"В этом случае будет существовать определенная монополия на рынке, значит, цены будут высокими", - прокомментировал ситуацию директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Если же Росавиация примет решение об увеличении количества рейсов, их распределят между различными авиакомпаниями, добавятся чартеры, появится конкуренция, цены начнут снижаться. В этом случае самый дешевый недельный тур в Египет будет стоить примерно 37 тысяч рублей на человека, озвучил свой прогноз эксперт.

Напомним, прямое авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх Россия возобновляет с 9 августа. Решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут позже, когда из Египта вернется делегация, которая сейчас оценивает эпидемиологическую обстановку в арабской республике. Основной вопрос - это санитарная безопасность. "Надо понимать, сколько мы можем направить людей на отдых", - подчеркнул Осауленко. По его словам, результаты проверки станут известны 2 августа.