Новости

В Колумбии при крушении учебного самолета погиб инструктор 02:19
Вакцинированным американцам снова рекомендовали носить маски 01:57
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет 01:46
В США допустили, что вакцинированные иногда могут переносить "дельта"-штамм 01:37
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России 00:56
СМИ: США оставят в Сирии 900 военнослужащих 00:40
Вице-премьер Словакии привился "Спутником V" 00:22
Прививка не может повлиять на бессмертную душу, считают в РПЦ 27.07.2021
Посольство Кубы в Париже атаковали "коктейлями Молотова" 27.07.2021
Израильских военных обвинили в преступлениях времен 11-дневной войны 27.07.2021
Более 28 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 27.07.2021
Климатолог: Глобальное потепление приведет к затоплению Петербурга 27.07.2021
Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед" 27.07.2021
В США до 5 лет понизят возрастной порог для вакцинации детей против COVID-19 27.07.2021
Личные вещи летчика - героя Желтухина передали военному музею в Самаре 27.07.2021
Прокуратура просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве 27.07.2021
Сергей Шойгу встретится в Душанбе с коллегами по ШОС 27.07.2021
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире 27.07.2021
Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" 27.07.2021
Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ 27.07.2021
Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора 27.07.2021
Geely показала обновленный кроссовер Coolray 27.07.2021
В TikTok усовершенствовали прямые эфиры 27.07.2021
Путин: Наши гимнастки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений 27.07.2021
В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения 27.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 01:46
Рубрика: Экономика

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сразу девять российских авиакомпаний направили в Росавиацию запрос на допуск к полетам в Египет. Перевозчики хотят выполнять рейсы из разных российских городов, а не только из Москвы. Пока лишь один перевозчик получил разрешение на выполнение регулярных рейсов из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Речь идет об авиакомпании "Россия", которая сможет летать на курорты пять раз в неделю (всего 10 рейсов туда и обратно).

"В этом случае будет существовать определенная монополия на рынке, значит, цены будут высокими", - прокомментировал ситуацию директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Фото: РИА Новости
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Если же Росавиация примет решение об увеличении количества рейсов, их распределят между различными авиакомпаниями, добавятся чартеры, появится конкуренция, цены начнут снижаться. В этом случае самый дешевый недельный тур в Египет будет стоить примерно 37 тысяч рублей на человека, озвучил свой прогноз эксперт.

Напомним, прямое авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх Россия возобновляет с 9 августа. Решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут позже, когда из Египта вернется делегация, которая сейчас оценивает эпидемиологическую обстановку в арабской республике. Основной вопрос - это санитарная безопасность. "Надо понимать, сколько мы можем направить людей на отдых", - подчеркнул Осауленко. По его словам, результаты проверки станут известны 2 августа.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Правительство Минтранс Росавиация Возобновление авиасообщения с Египтом

Главное сегодня

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России
Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады
Победа за ФАС: "Северсталь" снизила цены на прокат
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов