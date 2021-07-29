ЦБ попросили разрешить досрочное снятие денег с образовательных инвестсчетов

По их словам, обсуждение проходило на площадке аналитического центра "Форум", документ презентовал начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Никита Теплов. Ранее пресс-служба ЦБ подтверждала "РГ", что принимает участие в обсуждении проекта ИИС-О.

По словам собеседников "РГ", в совещании принимали участие представители крупнейших российских банков и брокеров. Источники рассказали, что концепция была воспринята участниками финансового рынка позитивно. "Они идеологически поддержали концепцию, - отметили источники. - Это будет сложный проект, возможно, не очень бизнесовый и денежный, но правильный".

Участники совещания попросили регулятора рассмотреть возможность досрочного изъятия средств с ИИС-О: в условиях пандемии коронавируса у граждан нет четкого понимания, что случится в ближайшее время и тем более в будущем. Сейчас, согласно концепции, минимальный срок ИИС-О составляет пять лет. Как сообщили источники "РГ", также дискуссионным стал вопрос, ребенку или родителю открывать счет.

"Многие за то, чтобы это делал первый, при этом все понимают, насколько это сложная задача, требующая поправок в Гражданский кодекс, вероятно, - указали источники "РГ". - Тем не менее появление "детских" ИИС может стать совсем новым словом. Возможно, после этого мы могли бы рассуждать более глобально и говорить не только о счетах для детей, но и об инвестиционном счете, который как таковой может открыть ребенок. Но это серьезная задача, у которой много подводных камней".

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов отметил, что концепция самостоятельного распоряжения собственными средствами вполне разумна. Если клиент решил взять средства для своих нужд, он или она должны иметь на это право, с учётом оплаты налогов и коррекции доходностей, указал эксперт. Например, депозиты можно отзывать до окончания срока, при этом процент обычно снижается до ставки до востребования, добавил Шибанов.

"Инициатива по введению ИИС-О представляется очень своевременной, - отметил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. - Стоимость получения образования в стране неуклонно растет, что, несомненно, может отрицательно повлиять на развитие человеческого капитала".

По словам Заблоцкого, ИИС-О - это инструментарий финансового рынка, позволяющий повысить доступность платного образования и отчасти нивелировать эту проблему. Нельзя сбрасывать со счетов и дополнительный вклад в копилку повышения культуры накопления на конкретные жизненные цели, подчеркнул он.

"Обсуждается вариант, при котором ИИС-О будут защищены от взысканий по долгам родителей, - отметил президент НФА. - Их введение также подразумевает налоговые льготы. Много вопросов требуют дополнительной проработки. Это и множественность счетов, и возможность преждевременного изъятия средств в связи с изменением жизненной ситуации, и контроль целевого характера расходования средств на образование и сопутствующие траты. Но это не должно быть препятствием, ведь в основе инициативы то, что является самым важным в жизни любого человека - любовь и проявление заботы к нашим детям".

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий в целом поддерживает концепцию, но с оговоркой.

"Мы всячески за инициативы, нацеленные на развитие долгосрочного инвестирования в России, - отметил он. - Обсуждаемый новый вид ИИС-О - это одна из таких инициатив. Также мы ожидаем появления пенсионных ИИС 3-го типа. Но что касается досрочного снятия средств - вопрос неоднозначный, требующий дополнительного обсуждения. На первый взгляд, в этом случае нивелируется сама идея ИИС, которая заключается в стимулировании долгосрочного инвестирования за счет налоговых льгот".

Расширение перечня ИИС окажет поддержку развитию российского фондового рынка, считает председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров. Однако основной проблемой на сегодня является не недостаточный перечень инструментов, а высокая волатильность на рынках, добавил он.