Депутат Рады: Зеленский причастен к "плану по уничтожению Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский имеет отношение к "плану по уничтожению Украины", считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич.

Этот план был разработан при участии Арсения Яценюка и Александра Турчинова еще до прихода Зеленского на президентский пост, заявил депутат в эфире телеканала NewsOne. Инициаторами создания такого проекта стали "заинтересованные страны". План предполагает, рассказал он, превратить Украину в колонию, поссорить украинцев с соседями, разрушить экономику, "забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное - уничтожить Украину как страну".

Реализация плана, по словам Бурмича, началась с кампании по дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, который выступал против данного проекта. Как отметил депутат, Медведчук в состоянии помешать выполнению этого плана.