Новости

Спектакль "Современника" посмотрят следователи 21:06
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 20:55
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 20:54
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 20:44
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 20:42
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 20:44
Рубрика: Общество

До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны"

Текст: Евгения Думанская

На площадке "Герофарм" до конца июля запланирован выпуск 500 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса, рассказали в ГНЦ ВБ "Вектор", где разработали препарат.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса

"Герофарм" подключили к производству вакцины в этом месяце, чтобы увеличить выпуск. Как рассказали в "Векторе", до конца июля будет выпущено четыре серии вакцины общим объемом 500 однокомпонентных доз.

"В гражданском обороте они появятся уже в августе", - передает РИА Новости заявление "Вектора".

"ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот в декабре прошлого года. В этом препарате нет самого вируса - по сути это коктейль из синтетических пептидов, которые имитируют маленькие участки белков коронавируса, чтобы провоцировать выработку антител.

Как рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, около миллиона россиян прошли полный цикл вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона". Всего привились свыше 21 миллиона граждан.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел