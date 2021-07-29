До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны"

На площадке "Герофарм" до конца июля запланирован выпуск 500 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса, рассказали в ГНЦ ВБ "Вектор", где разработали препарат.

"Герофарм" подключили к производству вакцины в этом месяце, чтобы увеличить выпуск. Как рассказали в "Векторе", до конца июля будет выпущено четыре серии вакцины общим объемом 500 однокомпонентных доз.

"В гражданском обороте они появятся уже в августе", - передает РИА Новости заявление "Вектора".

"ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот в декабре прошлого года. В этом препарате нет самого вируса - по сути это коктейль из синтетических пептидов, которые имитируют маленькие участки белков коронавируса, чтобы провоцировать выработку антител.

Как рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, около миллиона россиян прошли полный цикл вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона". Всего привились свыше 21 миллиона граждан.