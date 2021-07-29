Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил 29 июля, что страна "мобилизовала все возможности для сдерживания и тушения лесных пожаров", сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Из-за вспыхнувших 28-29 июля лесных пожаров в курортной зоне на юге Турции уже пострадали 183 человека, заявил 29 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли на пресс-конференции. В настоящее время на юге Турции продолжаются пожары в Аксеки, провинция Анталья, а также - в районе Дидима (провинция Айдын), Бодрума, Мармариса и Кёйджегиза (провинция Мугла).

Помимо южных провинций, лесные пожары вспыхнули в центральной и юго-восточных частях Турции - в провинциях Адана, Кайсери, Мерсин, Османие, Ушак.

Глава Управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун уже заявил, что по фактам пожаров начато расследование. "О виновных станет известно в кратчайшие сроки", - цитирует слова Алтуна новостной портал SonDakika.