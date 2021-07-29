Facebook не пустит в офисы непривитых от COVID-19 сотрудников

Facebook потребовал обязательной вакцинации сотрудников в американских офисах компании, желающих вернуться на работу.

"Когда наши офисы снова откроются, мы будем требовать, чтобы каждый, кто приезжает на работу в любой из наших офисов в США, проходил вакцинацию", - заявила вице-президент по персоналу Лори Голер. По ее словам, Facebook создаст специальные рабочие места для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским или другим причинам.

Facebook ранее сообщил штатным сотрудникам, что большинство из них могут продолжать работать из дома после пандемии, если их служебные обязанности могут выполняться в удаленном режиме. Эта новость появилась на следующий день после того, как генеральный директор техногиганта Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что Google отложит возвращение в офисы еще на один месяц в связи с распространением "дельта"-штамма коронавируса.

Корпорация Apple также ранее перенесла сроки возвращения своих сотрудников в офисы, хотя публично не сообщала об обязательной вакцинации персонала. Компания будет требовать, чтобы клиенты и сотрудники носили маски в большинстве ее магазинов в США, начиная с 29 июля, сообщает CNBC. Хотя еще несколько недель назад работодатели не требовали от сотрудников сделать прививку от COVID-19.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) отозвали свои предыдущие рекомендации по использованию масок для полностью вакцинированных людей, заявив, что им снова следует носить средства защиты почти везде. Директор CDC Рошель Валенски сказала, что это изменение связано с новой информацией о "дельта"-штамме. Выяснилось, что некоторые привитые люди могут распространять данную разновидность SARS-CoV-2 среди других.