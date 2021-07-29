ГИБДД рассказала о новом дорожном знаке

В России ввели новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" под обозначением 6.22. Он призван заменить одноименный знак 8.23, действие которого утрачивает силу 1 сентября текущего года.

Если старую табличку устанавливали вместе с другими знаками и светофорами, что загромождало улично-дорожную сеть, то теперь новый знак может применяться самостоятельно и ставиться исключительно при въезде в населенный пункт (действует на всей его территории), где ведётся автоматическая фиксация нарушений ПДД.

Вне населенного пункта табличка должна размещаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер.

Как отмечают в Госавтоинспекции, наличие знака 6.22 означает, что в городе присутствуют стационарные или мобильные камеры, которые могут фиксировать передвижение автомобилистов по любым дорогам в пределах населенного пункта. Соответственно о каждом отдельном устройстве в черте города теперь предупреждать не будут.

Новый дорожный знак призван сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других знаков, что положительно скажется на повышении безопасности дорожного движения.