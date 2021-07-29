Итальянский дирижер Энрике Маццола рассказал, чего ждать публике от театра

Новости

На юге Таджикистана начали строить лагерь для афганских беженцев 00:02
Знаменитого сомелье из Нью-Йорка обвинили в поджоге уличных обеденных зон 29.07.2021
Ученые назвали богатые кальцием продукты для укрепления костей 29.07.2021
Роднина ответила американке на критику успехов россиян на ОИ 29.07.2021
Минэкономразвития: ВВП России вырос на 4,6% в первом полугодии 29.07.2021
В ФАС рассказали о внеплановых проверках нефтетрейдеров 29.07.2021
Проценко объяснил, почему после прививки попадают в больницу с COVID-19 29.07.2021
В Греции зафиксировано 48 лесных пожаров 29.07.2021
Власти Москвы расширят диспансеризацию после спада коронавируса 29.07.2021
Власти Москвы призвали продолжить вакцинацию от коронавируса 29.07.2021
На модуле "Наука" удалось отключить незапланированно включившиеся двигатели 29.07.2021
Более 30 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.07.2021
Спектакль "Современника" посмотрят следователи 29.07.2021
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 29.07.2021
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 29.07.2021
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 29.07.2021
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 29.07.2021
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 29.07.2021
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 29.07.2021
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 29.07.2021
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 29.07.2021
Легойда назвал виртуальной церковь украинских раскольников 29.07.2021
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 29.07.2021
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 29.07.2021
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 29.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 22:39
Рубрика: Культура

Итальянский дирижер Энрике Маццола рассказал, чего ждать публике от театра

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
В Москву на несколько дней приехал знаменитый итальянский дирижер испанского происхождения Энрике Маццола, который с 1 июля 2021 года назначен музыкальным руководителем одного из главных театров мира - Lyric Opera Чикаго.
Энрике Маццола о Молодежной программе: Здесь исключительные голоса и замечательные пианисты. Фото: Jean-baptiste millot Энрике Маццола о Молодежной программе: Здесь исключительные голоса и замечательные пианисты. Фото: Jean-baptiste millot
Энрике Маццола о Молодежной программе: Здесь исключительные голоса и замечательные пианисты. Фото: Jean-baptiste millot

Маццола хорошо знаком нашей публике, так как выступал с концертами и был постановщиком "Севильского цирюльника" в "Геликоне" и "Сомнамбулы" в Большом театре. Но ныне приехал ради мастер-класса для Молодежной программы Большого театра. После занятий маэстро рассказал "РГ" о том, каким, на его взгляд, будет оперный театр после пандемии.

Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"
В Петербурге представили шедевр бельканто Беллини

Какое впечатление произвела на вас "Молодежка" Большого театра?

Энрике Маццола: Для меня было подлинным удовольствием работать с певцами Молодежной оперной программы Большого театра. Тема моего мастер-класса - это бельканто, то, что является моим главным репертуаром. Я достиг того возраста, в котором, полагаю знаниями пора делиться. За спиной все-таки 20-25 лет карьеры. Лет пять назад я начал работать в академии "Ла Скала", в Парижской опере и в Чикаго. Сегодня в Москве я чувствую, как важна работа с не италоговорящими певцами, которые получают драгоценную информацию. Это может упростить им подход к итальянскому репертуару в международном масштабе.

Если сравнивать Молодежную программу Большого театра с другими подобными проектами, то должен констатировать: я нахожу эту программу, может быть, одной из лучших в мире. Здесь собраны исключительные голоса и замечательные пианисты. Удивительно видеть подобное собрание талантов. Уверен, что они должны быть представлены как маленькая супердрагоценность Большого театра.

Можно ли сказать, что повсеместная популярность молодежных программ в оперных театрах есть упрек в какой-то незавершенности регулярного образования?

Энрике Маццола: Будет нечестно, если я стану судить о положении дел в России. Но если говорить о Европе или о Северной Америке, то это болезненный вопрос. Часто после окончания консерватории выпускники, быть может, имеют свод неких знаний, но лишены полноценного профессионального опыта. Получив диплом, выпускники зачастую не готовы к самостоятельной жизни в профессии.

А каков ваш личный опыт?

Энрике Маццола: Я никогда ни в каких академиях не учился после консерватории. Мне самому нужно было и ошибаться, и проживать лучшие моменты, чтобы оказаться в той точке карьеры, где я сейчас нахожусь. Иной вариант - если тебе повезло и ты можешь попасть в академию. И получить за год ту информацию, которую я, может быть, получил за 10 лет работы. Поэтому я очень добрый дирижер, но и очень требовательный.

Мне немножко надоело слушать, что опера - это исключительно для белых богатых людей

Как вы думаете, что будет с оперой после пандемии?

Энрике Маццола: Сложно сказать. Очевидно, что оперные театры Америки пострадали сильнее театров Европы и России, в частности. В отличие от европейских коллективов американские не имеют государственной поддержки. Пока есть робкая надежда открыться в сентябре. После паузы в полтора года и с катастрофическим дефицитом бюджетам. Те оперные дома, которые раньше смогли сэкономить деньги, возможно, смогут легче выйти из этого кризиса. Пять месяцев назад нам в Чикаго удалось возобновить контракты с хором, оркестром и постановочной частью. Мы полностью сформировали афишу на сезон. Сейчас, конечно, самый важный вопрос, сколько билетов разрешат нам продавать. Возможны разные сценарии развития событий: минус 10%, 30% или 50% публики.

Вы не слишком оптимистичны?

Энрике Маццола: В целом я человек крайне позитивный. Не вижу причин, чтобы наша публика не вернулась в оперный театр. Все уже очень устали от любых интернет-активностей, соскучились по "живым" спектаклям. Но неправильно будет забыть о нашем интернет-опыте, он подарил нам новую аудиторию.

Фото: Сергей Куксин
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне

Многие театры по всему миру, кажется, более озадачены не творческими или даже финансовыми вопросами, а расовыми и гендерными. Как вы к этому относитесь?

Энрике Маццола: На самом деле нам надо думать о том, чтобы всех не исключать, а включать. Тогда можно будет обращаться к еще более широкой аудитории. Я вырос в демократичной, открытой миру Европе, где музыка принадлежала каждому. Поэтому мне немножко надоело слушать, что опера - это что-то исключительно для белых богатых людей.

У вас, родившегося в семье с большими театральными, музыкальными традициями, был шанс выбрать другую профессию?

Энрике Маццола: Может, и не было! Я был обязан заниматься музыкой, но через 5-6 лет учебы эта обязанность превратилась в огромное удовольствие и персональный вызов. Мне кажется, что дирижер - тот человек, который должен на 360 градусов вдохновлять. Мне очень нравится моя работа. Моя жизнь - это дирижирование.

Если бы у вас была возможность выбирать, какой бы спектакль вы хотели поставить в Большом театре?

Энрике Маццола: "Вильгельм Телль" Россини - это, так сказать, последняя воля композитора, завещание и прощание с классицизмом и ранним романтизмом, что открывает уже двери в мир бельканто. Я был бы очень горд иметь возможность привести в Россию потрясающую, сильную редакцию этой грандиозной оперы. Я очень люблю бывать в Москве.

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне