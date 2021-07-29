Как не купить "убитую" машину из каршеринга или такси

В каршеринговых службах и у агрегаторов такси автомобили чаще всего используются в течение гарантийного срока, а затем парк обновляется. На рынке оказываются подержанные машины, которым перекупщики скручивают пробег и стирают все следы бурного прошлого.

Покупать такой автомобиль - всегда большой риск. Как распознать подобную машину? Многие покупатели рассчитывают на то, что такую историю могут иметь лишь марки массового сегмента. Однако автопарк каршеринга или службы такси нередко включает в себя и премиальные машины - Audi Q3 или Mercedes CLA, пишет aif.ru.

Чтобы установить прошлое автомобиля, нужно по VIN-коду и номеру СТС проверить, владело ли им юридическое лицо и была ли лицензия такси. Род деятельности юрлица можно просто найти в интернете. Если там будет значиться "перевозка пассажиров", то с такой машиной лучше не связываться. Как вариант, может выясниться что на водительское удостоверение предыдущего владельца оформлялся полис ОСАГО для такси.

Как правило, в каршеринге или такси используются лизинговые автомобили, владельцами которых являются другие финансовые организации. После того, как машины возвращаются собственникам, их продают на специальных площадках или онлайн-аукционах. Техника попадает в руки перекупщикам, после чего они меняют ПТС со всеми сведениями о владельцах.

Один из признаков, позволяющих распознать такой автомобиль, это его пробег. Перекупщики его скручивают, чтобы ничто не указывало на реальное состояние машины. Узнать истинный износ можно у дилера, официально обслуживающего конкретную марку. Для этого стоит обратить внимание на внешние признаки - к примеру, износ шин.

К примеру, на Hyundai Solaris производитель поставил шины Kumho, которые рассчитаны на 80 тысяч километров. Но владелец их почему-то поменял, а пробег на одометре показывает всего 50 тысяч. Слишком новая или слишком изношенная резина при небольшом километраже должна насторожить.

Стоит обратить внимание и на тормозные диски. Их ресурс составляет около 120 тысяч километров. Если счетчик показывает меньше, а диски уже поменяли - есть повод задуматься. Пробег выдает сильно засаленный руль и явные потертости на педалях. Стертые по краям накладки - свидетельство того, что автомобиль проехал не одну сотню тысяч километров.

Как ни странно, указывает на прошлое автомобиля в каршеринге и такси свежее лакокрасочное покрытие. Перед началом эксплуатации транспорт, как правило, покрывают цветной защитной пленкой. Перед продажей она снимается, и машина выглядит как новая.

Обратите внимание на подлокотники и ручки задней правой двери. Как правило, пассажиры там ездят чаще всего. Поэтому эти элементы будут затерты сильнее других.

Сильно ароматизированные салоны автомобилей тоже должны насторожить. Как правило, косметика используется для того, чтобы скрыть неприятные запахи, появившиеся в процессе эксплуатации.