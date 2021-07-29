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29.07.2021 11:01
Рубрика: Власть

Косачев: Ультиматум сенаторов США против "Северного потока-2" - шантаж

Текст: Дмитрий Гончарук
Требование 12 американских сенаторов ввести новые санкции против "Северного потока-2" можно охарактеризовать как откровенный и циничный шантаж, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Группа сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми потребовала от минфина США и Белого дома ввести новые санкции против газопровода.

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"Откровенный и циничный шантаж со стороны сенаторов. Все они - республиканцы, следовательно, - это продолжение внутриполитической возни, не более", - сказал Косачев РИА Новости.

По оценке вице-спикера Совфеда, уступка такому шантажу для администрации Джо Байдена имела бы катастрофические внутриполитические последствия безотносительно к судьбе газопровода.

"Поэтому предположу, что данный сюжет, как бы он ни развивался внутри США, не будет иметь внешних последствий", - резюмировал Константин Косачев.

О том, что газопровод "Северный поток-2" построен на 99%, ранее сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2"

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