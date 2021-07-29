КС РФ установил порядок наказания за нарушения в сфере транспортной безопасности

Конституционный суд РФ разъяснил порядок привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере обеспечения транспортной безопасности, совершенное по неосторожности. Наказание должно следовать только в случае неумышленных нарушений и за пределами срока подачи документов. Это решение "РГ" публикует на 12 странице.

Как следует из материалов дела, ООО "Востокфлот" более года безуспешно пыталось утвердить в Росморречфлоте измененные планы обеспечения транспортной безопасности находящихся на его балансе пяти судов. Документы подавались трижды, но контролирующая организация всякий раз находила поводы для замечаний, причем каждый раз новые. За нарушение требований постановления правительства компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, и оспорить это решение через суды общей юрисдикции судовладельцу не удалось. Учитывать факт неоднократного обращения в Росморречфлот Фемида отказалась.

Между тем, как указано в жалобе ООО "Востокфлот", направленной в КС, статья 11.15.2 КоАП РФ, в соответствии с которой был наложен штраф, не устанавливает признаки административного правонарушения, "что позволяет правоприменительным органам в нарушение конституционных принципов правовой определенности произвольно определять форму, продолжительность, время совершенного правонарушения". Кроме того, статья 2.1 того же кодекса не содержит признаков неосторожной формы вины для юридического лица, а статья 4.5 не определяет момент совершения правонарушения. В его деле, полагает заявитель, таким моментом была первая подача документов, так как после подачи плана с нарушениями повлиять на ситуацию уже невозможно и правонарушение должно считаться совершенным. Но в таком случае штраф был наложен после двухмесячного срока давности, то есть незаконно.

Судьи КС РФ признали, что определенная логика в этой позиции есть, а следовательно, норма нуждается в конституционно-правовом истолковании, хотя и не противоречит Конституции РФ. В первую очередь суд указал на то, что положения статьи 11.15.2 КоАП РФ носят бланкетный характер.

Правоприменительные решения по делу ООО "Востокфлот" подлежат пересмотру

Поэтому рассматривать их надо в совокупности с теми нормами, которые определяют порядок как оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, так и разработки планов их безопасности.

- Нарушение хотя бы одного из таких требований свидетельствует о наличии в действиях лица, привлекаемого к ответственности, признаков объективной стороны состава административного правонарушения, - указал КС. - Иная интерпретация порождала бы возможность безнаказанного неисполнения в установленный законом срок тех или иных правил (требований), образующих в своей совокупности указанные порядки.

Что касается признаков неосторожной формы вины, то здесь, по мнению судей, достаточно противопоставления части 1 и части 3 статьи 11.15.2 КоАП.

Часть 3 предполагает ответственность за умышленное несоблюдение правил, часть 1 - за неумышленное, то есть совершенное по неосторожности.

- Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности должен исчисляться со дня истечения сроков их представления, а в случае отказа в утверждении результатов проведенной оценки и разработанных планов - со дня отказа, принятого после истечения таких сроков, - также указал суд.

Правоприменительные решения по делу ООО "Востокфлот" в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда, подлежат пересмотру.