Ледостойкая платформа "Северный полюс" потяжелела на 2 миллиарда

Такие совпадения случаются нечасто. Правительство России согласилось выделить из Резервного фонда 1,082 млрд рублей на достройку и оснащение ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". После ввода в строй на ней развернут исследования сменные группы ученых-полярников из России и приглашенные специалисты других стран.

А буквально за день до этого одиночную вахту на дрейфующем льду прямо с макушки планеты начал российский путешественник Федор Конюхов. Свою программу полярных исследований он согласовал с Институтом океанологии Российской академии наук. И там же, по его словам, был снабжен чувствительными приборами.

Вместе с палаткой Конюхова на дрейфующей льдине установлена портативная сейсмическая станция, которая создана в Лаборатории техники подводных исследований и испытаний ИО РАН. Как пояснил руководитель этой лаборатории Константин Рогинский, в таком автономном дрейфе надеются прослушать и записать "биение сердца Земли" - измерить сейсмичность, уловить микроземлетрясения в районе Северного полюса и хребта Гаккеля.

Насколько продуктивной окажется эта арктическая мини-программа, мы надеемся узнать совсем скоро - одиночный дрейф Федора Конюхова продлится не более 10-12 дней. В последних числах июля атомный ледокол "50 лет Победы" на обратном пути с Северного полюса должен снять его со льдины и 2 августа вместе с группой туристов доставить в Мурманск.

А тем временем в Петербурге, на Адмиралтейских верфях, где сформирована и уже спущена на воду сверхпрочная капсула-платформа "Северный полюс", ждут от Росгидромета (государственный заказчик) дополнительных средств, чтобы продолжить достроечные работы на плаву и начать установку специального оборудования.

Как пояснил глава минприроды Александр Козлов на заседании правительства, эта платформа уникальная, создается впервые - и в России, и в мире. Ее окончательный облик и размеры самого судна удалось сформировать только по результатам модельных испытаний. Эти корректировки, по словам министра, привели к сдвигу по срокам и увеличению стоимости.

"На достройку, испытания и ввод в эксплуатацию требуется дополнительно 2,13 млрд рублей, - сообщил министр. - 1,082 млрд предлагаем взять из Резервного фонда. А дополнительные 1,052 млрд мы заявим в рамках подготовки бюджета на 2022 год. Эти деньги позволят завершить строительство и запустить ЛСП "Северный полюс" в работу в 2022 году".

Напомним, что изначально строительство такой платформы оценивали в 6,9 млрд рублей, ввести ее в эксплуатацию намеревались уже в 2020-м. Теперь все сдвинулось вправо, а сама ситуация стала предметом обсуждения на уровне правительства.

Досье "РГ"

ЛСП "Северный полюс" предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. По заказу Росгидромета была заложена на Адмиралтейских верфях в 2018 году, сейчас готовность - 82 процента. Длина платформы - 67,8 м, ширина - 22,5, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - 3,6 тыс. кВт. Скорость передвижения в сводном плавании - не менее 10 узлов.