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29.07.2021 11:52
Рубрика: Общество

Минпромторг разъяснил инициативу о введении нового праздника

Текст: Василий Кошкин
Минпромторг разъяснил свою позицию по введению в России нового праздника - Дня качества. Ведомство предлагает отмечать его во второй четверг ноября.
Фото: Евгений Волчков/РИА Новости Фото: Евгений Волчков/РИА Новости
Фото: Евгений Волчков/РИА Новости

В чем смысл нового праздника?

Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса.

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Закрепление соответствующего праздничного дня будет являться не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для государства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций, а также будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности.

Особенно актуально учреждение Дня качества в 25-ю годовщину Правительственной Премии в области качества - главной награды, вручаемой предприятиям и организациям страны, за интеграцию идеологии качества в свою, за внедрение лучших систем управления бизнес-процессами, реализацию проектов по повышению производительности труда, эффективности, бережливых подходов.

Когда будет введен новый праздник?

Проекты актов подлежат согласованию не более чем с тремя федеральными органами исполнительной власти, к сфере деятельности которых в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных проектах. На согласование отводится не более десяти дней.

Фото: iStock
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Сейчас проект указа проходит внутриведомственное согласование в Минпромторге, после чего будет направлен в МИД, Минтруд и для получения экспертного заключения в Российскую академию наук.

После согласования, проект указа направляется на правовую и антикоррупционную экспертизы в Минюст. После заключения Минюста, проект указа вносится в правительство.

В случае одобрения в правительстве проект представляется на рассмотрение главы государства. Решение о подписании указа принимается президентом.

Какие мероприятия планирует проводить в этот день Минпромторг? За чей счет они будут финансироваться?

Предполагается, что организацией празднования Дня качества будет заниматься Роскачество. В этот день во всем мире традиционно празднуется Международный День качества - проводятся мероприятия, направленные на повышение качества процессов, товаров и услуг, форумы, конференции.

В этот день в России Роскачество организует экскурсии на предприятия, проводит уроки качества в школах, промо-акции товаров с государственным Знаком качества в торговых сетях.

Реализация проекта указа не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Минпромторг

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