Новостройки в России подорожали на 21%

Средняя цена квадратного метра в новостройке во втором квартале 2021 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Росстате.

Сейчас средняя стоимость "квадрата" в новостройке составляет 89 тысяч рублей, на вторичном рынке это 70,8 тысячи - на 14% больше, чем по данным за аналогичный период прошлого года. За полгода рост в новостройках составил 12,7%, на вторичном рынке - 6%.

Дешевле всего жилье в новостройке можно купить в Кабардино-Балкарии, где средняя стоимость квадратного метра составляет 31,6 тысячи рублей. Менее 43 тысяч за квадрат стоят новостройки в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Оренбургской области, Северной Осетии-Алании и Карачаево-Черкесской.

Самые дорогие новостройки, как передает РИА Новости, - в Москве: квадратный метр обойдется в 277,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге, который оказался на втором месте, средняя цена составляет 166,2 тысячи. Свыше ста тысяч рублей за квадратный метр просят в Московской, Ленинградской и Сахалинской областях, Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Ямало-Ненецком автономном округе.

"Вторичка" дешевле всего в Смоленской области - 34,7 тысячи рублей за квадратный метр. Дороже всего вторичное жилье в Москве - 232,1 тысячи рублей за "квадрат".

Кстати, недвижимость перестала восприниматься россиянами как выгодная инвестиция, в частности, из-за роста доходности по банковским продуктам.