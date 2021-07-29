Продажи нового Infiniti QX55 начнутся в России до конца года

Премиум-марка Infiniti объявила о том, что продажи нового купе-кроссовера Infiniti QX55 начнутся в России в четвертом квартале этого года. Стоимость автомобиля варьируется от 4 170 000 до 4 695 000 рублей. Впрочем, до начала выхода модели на российском рынке цифры еще могут измениться.

У QX55 двухлитровый двигатель VC-Turbo с переменной степенью сжатия, мощность которого для России снижена до 249 сил и 380 Нм момента. Коробка - вариатор Jatco с гидротрансформатором и имитацией восьми передач. Привод - полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой подключения задней оси.

Новый QX55 - не прямой потомок, но официальный наследник Infiniti FX. Последний, правда, был крупнее.

Сохранена колесная база (2800 мм), а изменена лишь форма кузова. Новый QX55 получился на 39 мм длиннее (4732 мм) и на 56 мм ниже (1622 мм) QX50. Заявленный дорожный просвет - 219 мм.

Кросс-купе получило немного доработанную подвеску. Благодаря новым пружинам и амортизаторам, а также увеличенным стабилизаторам поперечной устойчивости удалось добиться более точной управляемости.

Конкурентами новинки станут BMW X4, Audi Q5 Sportback и Mercedes-Benz GLC Coupe.