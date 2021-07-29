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29.07.2021 02:20
Рубрика: Власть

Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать ее невозможно. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ответ Зеленского на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY
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В поздравлении с Днем Крещения Руси украинский лидер назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину ее наследницей, что якобы доказано в металле и камне. Он также назвал русских и украинцев "очень дальними родственниками", а двадцать четыре области Украины и Крым - родными детьми Древнерусского государства.

Пушков напомнил, что у Украины не было государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. "Киевская Русь была, а не Украина - это и есть факт. И камни тоже его подтверждают", - отметил российский политик в своем Telegram-канале.

Также Пушков обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма. Он подчеркнул, что уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Поэтому весь "ответ" Зеленского - демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые "у Зеленского и ему подобных нет и не может быть ответа", резюмировал Пушков.

Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Ее прокомментировал лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, заявив об опасности продолжения нынешней политики Киева. В своей статье он обратил внимание, что большинство украинских политиков пытаются убедить народ Украины, что у украинской государственности нет иного выхода, чем быть "анти-Россией", что только борьба с Россией, русским языком, русской культурой и российской экономикой способствует становлению украинской государственности, способна сделать страну процветающей.

Медведчук подчеркнул, что это опасная ложь, способная привести к уничтожению украинской государственности. "Государство, которое объявило смыслом своего существования вечную борьбу с соседями и превосходство своей расы и культуры над ними, в Европе это уже было, просуществовало недолго, а конец и вовсе был позорным, не стоит повторять эти ошибки", - отметил политик.

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