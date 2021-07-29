Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве

В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приступили к замене асфальтобетонного покрытия на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего заменят более 140 тыс. кв. метров дорожного покрытия, приведут в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки.

В работах задействованы 540 человек и 350 единиц спецтехники. Для удобства автомобилистов движение транспорта сделали односторонним. Так, с Софийской набережной движение открыто только в направлении Раушской и Космодамианской набережной. В обратную сторону добраться можно через Садовническую улицу. Завершить ремонт планируют в конце августа.