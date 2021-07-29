В Москве 65% стационаров подключены к ЕМИАС

В Москве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, продолжается работа по расширению возможностей единой цифровой платформы здравоохранения. В частности, к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили еще четыре московские больницы: ГКБ имени М. Е. Жадкевича, ГКБ № 13, ГКБ имени братьев Бахрушиных и филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Хоспис "Ростокино". Теперь число подключенных к системе стационаров составляет 43. Таким образом, в единой системе работают уже 65% всех больниц столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы внедрили ЕМИАС еще в четырех медицинских учреждениях столицы. При этом важно отметить, что мы впервые подключили к ЕМИАС такое медико-социальное учреждение, как хоспис, и к концу текущего года планируем внедрить систему во всех государственных хосписах столицы. Таким образом, сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, это 65% всех больниц столицы. Еще в 11 идут работы по подключению. Врачам это гарантирует избавление от лишней бумажной работы - все сведения о пациенте вносятся в электронном виде в медицинскую карту стационарного больного. Кроме того, это позволяет медикам выстраивать более эффективную тактику лечения, поскольку им доступны данные о здоровье человека из его электронной медицинской карты. Очень важно, что выписные эпикризы сразу же появляются в ЭМК пациента и доступны врачам городских поликлиник, что обеспечивает преемственность лечения в стационарных и амбулаторных медучреждениях столицы", - отметила Ракова.

К ЕМИАС подключили городскую больницу имени М. Е. Жадкевича, городскую многопрофильную больницу № 13, ГКБ имени братьев Бахрушиных и хоспис "Ростокино", где оказывают паллиативную помощь пациентам.

Внедрение сервисов ЕМИАС в работу больниц повышает уровень контроля за качеством и эффективностью медицинской помощи, позволяет врачам оперативно получить доступ к данным лабораторных и инструментальных исследований, оценить динамику состояния пациента. Кроме того, это позволяет выстроить эффективную систему взаимодействия между врачами стационарного и амбулаторного звена. Пациенты получают доступ к выписным эпикризам из стационара, которые теперь сразу доступны в электронных медкартах на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Подключение к ЕМИАС в стационарах предполагает обновление сетевых и аппаратных систем, установку современного серверного и программного оборудования, усовершенствование рабочих мест сотрудников. Также проводится обучение персонала: в частности, в ГКБ имени М. Е. Жадкевича, ГКБ № 13, ГКБ имени братьев Бахрушиных и хосписе "Ростокино" в общей сложности обучение прошли 1885 врачей, медицинских сестер, регистраторов и сотрудников лабораторий.

К системе подключены все амбулаторно-поликлинические учреждения города и большая часть стационаров. Сервис также доступен бригадам скорой и неотложной помощи.

Проект по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы и их интеграции с ЕМИАС реализуется Комплексом социального развития совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.