На Колыме добавят 5 тысяч рублей к президентским выплатам для школьников

В Магаданской области решили добавить по пять тысяч рублей к единовременным выплатам в десять тысяч рублей на школьников, которые по поручению президента со 2 августа начнут получать россияне. Такое заявление сделал губернатор Сергей Носов на совещании в правительстве региона.

"Мы понимаем, что есть повышающий коэффициент для Дальнего Востока, северных территорий и так далее. Понятно, что он применяется не во всем, но я считаю, что это решение президента по ускоренной выплате - это руководство к действию региональным правительствам. Проработать вопрос до конца недели о региональной выплате из региональных средств до пяти тысяч рублей на одного школьника. Рассмотрите до понедельника. Я думаю, что ресурсы сможем найти", - цитирует главу Колымы РИА Новости.

От жителей области поступило уже около 14 тысяч заявлений на президентскую выплату. Напомним, что обратиться за пособием родители школьников могут через портал Госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября. При этом многим гражданам не придется заполнять заявление, поскольку оно уже будет автоматически сформировано и направлено в их личный кабинет.