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29.07.2021 04:21
Рубрика: Происшествия

Замглавы СУ МВД Бурятии стал фигурантом дела о взятке в 15 миллионов

Текст: Инесса Доценко

Сотрудники СУ СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Республике Бурятия.

В Челябинске осудили экс-депутата, обманувшего 1,5 тысячи дольщиков

Как сообщается на сайте ведомства, мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Задержали его на месте предполагаемого преступления: по версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска подозреваемый получил через посредника 15 миллионов рублей от адвоката одного из обвиняемых.

За эти деньги он должен был организовать прекращение уголовного преследования гражданина, ставшего фигурантом дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

Сейчас следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании заместителю начальника управления меры пресечения в виде заключения под стражу. В республиканском управлении МВД начали служебную проверку.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Борьба с коррупцией

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