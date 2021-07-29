Замглавы СУ МВД Бурятии стал фигурантом дела о взятке в 15 миллионов

Сотрудники СУ СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Республике Бурятия.

Как сообщается на сайте ведомства, мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Задержали его на месте предполагаемого преступления: по версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска подозреваемый получил через посредника 15 миллионов рублей от адвоката одного из обвиняемых.

За эти деньги он должен был организовать прекращение уголовного преследования гражданина, ставшего фигурантом дела о мошенничестве и причинении имущественного ущерба.

Сейчас следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании заместителю начальника управления меры пресечения в виде заключения под стражу. В республиканском управлении МВД начали служебную проверку.