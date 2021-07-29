Автомат поможет вызвать врача на дом

Новости

Спектакль "Современника" посмотрят следователи 21:06
Маск поздравил Рогозина с доставкой модуля "Наука" на МКС 20:55
Гол Кокорина помог "Фиорентине" победить "Левико Терме" в контрольном матче 20:54
До конца июля "Герофарм" выпустит полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" 20:44
Эрдоган: Мы мобилизовали все возможности для тушения пожаров 20:42
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 20:23
Рубрика: Digital

Автомат поможет вызвать врача на дом

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
В пандемию количество вызовов врача на дом выросло в разы. Чтобы облегчить работу кол-центра и сократить время ожидания помощи, в регионах начали применять IT-технологии. В едином контакт-центре здравоохранения Пензенской области запустили голосового помощника "Светлану".
Какой же он притягательный этот Робот-помощник. Фото: Сергей Куксин Какой же он притягательный этот Робот-помощник. Фото: Сергей Куксин
Какой же он притягательный этот Робот-помощник. Фото: Сергей Куксин

Робот работает круглые сутки без устали и принимает одновременно более тридцати вызовов. Для сравнения: каждый оператор кол-центра за смену обслуживает около двухсот. За две недели работы в тестовом режиме механический сотрудник записал к врачу более тысячи пациентов. Он подключался к работе в самое пиковое время - с 8 до 10 часов и работал по выходным.

Француз построил роботизированный экзоскелет, чтобы помочь сыну ходить

Разработка на базе нейронных сетей отечественная. Голосовой помощник распознает речь звонящего с помощью функции Yandex.SpeechKit. Робот опрашивает человека и в автоматическом режиме формирует задания медперсоналу. Достаточно набрать телефон "горячей линии" 122, и следовать голосовым инструкциям.

- Большинство звонивших даже не поняли, что разговаривают не с человеком, а с машинным интеллектом, - говорит директор Пензенского филиала ПАО "Ростелеком" Василий Русаков. - Ранее система начала применяться в Московской области. Там она закрывает до 50 процентов всех обращений для вызова врача на дом. Сейчас к ней подключаются еще двенадцать регионов.

Система сама ищет пациента по номеру медицинского полиса, уточняет адрес вызова и записывает симптомы. Вся информация тут же попадает в единую информационную систему здравоохранения региона, к которой подключены поликлиники.

Система сама идентифицирует звонящего и согласовывает адрес вызова врача

- Пользоваться сервисом легко. Он доступен с любого телефона, в том числе стационарного, и понятен всем, независимо от возраста. Отвечать надо коротко и четко. Система сама идентифицирует звонящего человека и согласовывает адрес места вызова врача. При возникновении проблем голосовой помощник в автоматическом режиме перенаправляет звонок на оператора кол-центра. В любом случае звонок будет обработан, - комментирует главврач Пензенского облцентра общественного здоровья и медпрофилактики Ирина Пузракова. - Преимущества помощника очевидны: звонящий может заказать услугу в удобное время.

В регионах Digital Технологии Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поручил сократить срок постановки на воинский учет в военкоматах
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады