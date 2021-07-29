Иркутских полицейских осудили за попытку разбудить человека электрошокером

Октябрьский районный суд Иркутска огласил вердикт двум бывшим сотрудникам полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий: стражи порядка незаконно применили электрошокер к пассажиру такси, рассказали сегодня в пресс-службе суда.

Инцидент произошел зимой 2020 года в столице региона. Двое сотрудников патрульно-постовой службы использовали электрошоковое устройство в отношении пассажира такси, который не оказывал сопротивления, поскольку находился в состоянии глубокой алкогольной комы - таково заключение экспертов. Позже он умер вследствие отравления алкоголем, уточнили в суде.

Экс-полицейские приговорены к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшие блюстители порядка лишены права работать в правоохранительных, государственных органах и органах местного самоуправления в качестве представителей власти, а также заниматься охранной и детективной деятельностью на два года.