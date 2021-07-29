Почему сироте из Омска не отдают четырехмесячную дочь

Мирослава гулит в кроватке, улыбается и изо всех сил тянется крохотными ручонками к маме. На счастье у них всего один час в день. Каждое утро Люда Киселева гуляет с дочкой во дворе омского Дома ребенка под строгим присмотром врачей, медсестер и волонтеров. А потом мотается по городу, собирает справки и оббивает пороги всех инстанций, чтобы вернуть ребенка домой.

Попала в беду

- Кроме дочки у меня больше никого нет, это единственный смысл моей жизни, - тихо говорит Люда и опускает глаза.

Волонтер Аня, мама пятерых детей, сидит на скамейке под соснами, смотрит на гуляющих с брошенными малышами нянечек и рыдает навзрыд.

- Я и Люде говорю - поплачь дома в подушку, легче будет, - шепчет мне Аня. - Но она никак не может заплакать, выплакала уже все.

Люде Киселевой 23 года. Она - круглая сирота. Выпускница адаптивной школы-интерната №16. И больше всего на свете она не хочет, чтобы маленькая Мирослава повторила ее судьбу. Типичную судьбу бывшей детдомовки, выброшенной во взрослую жизнь.

Люде разрешили гулять вместе с малышкой на территории Дома ребенка. Фото: Наталья Граф/РГ

В помощь от государства воспитаннице Киселевой досталась профессия швеи и просторная однокомнатная квартира с балконом в новом микрорайоне Амур-2. На первый взгляд - отличный старт для того, чтобы начать жить самостоятельно.

- Но выпускники наших интернатов, к сожалению, к этой самостоятельной жизни не приспособлены вообще, - считает руководитель благотворительного фонда "Мир, в котором нет чужих" Виктория Марчевская. - Программа постинтернатного сопровождения в Омске по факту работает только на бумаге. Они не умеют элементарного - заполнять квитанции, зажигать газовую плиту, разделывать замороженную курицу, заваривать чай. Зато они привыкли быть послушными, подчиняться и, как правило, быстро попадают под чье-то влияние.

На попечении у Марчевской сегодня 28 сирот и инвалидов детства, оказавшихся на улице без средств к существованию.

- Анечку вытащили из петли, Кирилла я нашла в октябре на заброшенной даче, Серик прибежал к нам сам зимой в одних шлепанцах и шортах, на Андрея оформила кредит сотрудница интерната, - рассказывает о судьбах своих подопечных Вика.

Люду Киселеву вместе с квартирой быстро "прибрала к рукам" цыганка Тамара. Она пообещала девушке работу и подселила к ней еще двух таких же бедолаг. Каждый день с 8 утра до 10 вечера "бригада" мыла полы в подъездах многоквартирных домов. Взамен, по словам Людмилы, Тамара их кормила супом и несколько раз выдавала "авансы" - по 200-300 рублей. Дисциплина у работодательницы была жесткой. Нет, она не забирала у работников паспорта, не заковывала их на ночь в цепи и не морила голодом. Но они безропотно пахали на нее месяцами, без выходных и праздников и даже не пытались сбежать. Беременной Киселевой никаких поблажек не было.

Даже в день родов Люда с опустившимся животом и схватками сначала перемыла полы на своем участке, а потом приехала на "скорой" в Первый городской роддом, где 10 марта и появилась на свет Мирослава. Больницу Киселева до сих пор вспоминает как курорт. Ведь там она наконец-то смогла выспаться, наесться, как следует, и отдохнуть.

Новорожденную дочь из перинатального центра Люда несла до своего дома на руках. Шла пешком с младенцем из центра города до самого Амура. Денег на проезд не было.

Помощь не предложили

Возмущению "работодательницы" не было предела. Она рассчитывала, что послушная Киселева оставит ребенка в роддоме. Требовала, чтобы Люда отдала дочь на гособеспечение и несколько раз вызывала "скорую". Грозилась обратиться в полицию и посадить молодую мать за решетку. В конце концов, сирота сдалась и написала заявление в Дом ребенка с просьбой забрать Мирославу временно - на один месяц. Ведь кормить малышку и впрямь ей было не на что. К тому же за долги в квартире отключили свет.

За этот месяц Люда пыталась обустроить свою жизнь как могла. Оформила на ребенка все документы. Собирала детские вещи по объявлениям и благотворительным организациям. Нашла кроватку, ванночку, пеленки, коляску. 24 мая мать пришла в Дом ребенка и попросила вернуть ей дочь.

27 мая в квартиру к Киселевой приехали с комиссией представители управления опеки и попечительства Департамента образования города Омска, социального центра "Рябинушка", ПДН ОП№11 УМВД России по городу Омску и Дома ребенка. Согласно акту обследования специалисты установили, что в квартире отсутствует холодильник, помещение захламлено пакетами с вещами, а долги за коммуналку составляют более 30 тысяч рублей. Комиссия решила, что Людмила не создала надлежащих условий для воспитания и содержания дочери и отказалась вернуть Мирославу. Дом ребенка обратился в Центральный районный суд с исковым заявлением о лишении Киселевой родительских прав и передаче Мирославы органам опеки для дальнейшего жизнеустройства.

Сегодня в квартире Люды Киселевой имеется все необходимое для воспитания малышки. Фото: Наталья Граф/РГ

При этом никто из специалистов не предложил сироте и выпускнице детдома, попавшей в беду, никакой помощи и поддержки.

"Ни для кого не секрет, что когда малыш попадает в детский дом, там для него создаются безопасные, благополучные условия, но даже при "семейной" системе проживания, при том, что детдом маленький и уютный, при добрых, понимающих воспитателях целого ряда психологических проблем не избежать. Зачастую ребенок вырастает замкнутым, неуверенным в себе или, напротив, растет гиперактивным, "трудным". Он не знает, как справляться со своими эмоциями, не умеет выражать чувства, не научился доверию", - написано на официальном сайте Опеки и попечительства Омской области.

Но омские чиновники не приложили абсолютно никаких усилий для того, чтобы малышку Мирославу воспитывала родная мать.

На защиту сироты встала армия многодетных

За два дня до судебного заседания отчаявшаяся мать обратилась к общественникам. И за два дня омские многодетные мамы смогли сделать для сироты то, что должны были сделать представители опеки и соцработники.

- Мы выгнали проживающих вместе с Людой "коллег", обратились в правоохранительные органы с требованием разобраться с "работодательницей", привели квартиру в порядок, оплатили "коммуналку", подключили свет, нашли холодильник и стиральную машинку-автомат, собрали аптечку, приготовили все необходимое для малышки, наняли юриста, - рассказывает руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Алеся Григорьева.

На защиту сироты встала армия из 150 многодетных мам. Волонтеры записали Люду на курсы материнства, добились ежедневных встреч и прогулок матери и дочери у Дома ребенка, собрали положительные характеристики на девушку от соседей и из интерната и даже нашли биологического отца Мирославы.

На защиту сироты встала армия многодетных мам. Фото: Наталья Граф/РГ

По подсчетам общественниц, ежемесячно Людмила должна получать на руки как минимум около 25 тысяч рублей. Этих денег ей вполне достаточно для того, чтобы спокойно воспитывать дочь в декретном отпуске. Единовременное пособие при рождении ребенка, пособие одинокой матери, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, субсидия на коммунальные услуги, материнский капитал на первого ребенка - это далеко не полный перечень тех выплат и льгот, которые могла бы получать Киселева, если бы работники органов опеки и социальной сферы в Омске добросовестно выполняли свои обязанности.

Впрочем, главный врач Дома ребенка Сергей Филиппов сообщил корреспонденту "РГ", что на данный момент не готов отзывать исковое заявление о лишении Киселевой родительских прав.

И у него есть свои аргументы.

- Я работаю в данном учреждении более восьми лет и неоднократно сталкивался с тем, что возвращенные в семью малыши спустя время вновь поступают к нам, - объясняет Филиппов. - И с переломом бедра нам младенцев возвращали, и с другими травмами. На днях нам привезли ребенка таксисты - они буквально отбили его от отца, находящегося в неадекватном состоянии. Поэтому в данном случае мы будем действовать исключительно в интересах девочки. Нам необходимо достоверно знать, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Когда по трехстороннему соглашению ребенок был помещен к нам на один месяц, мать им практически не интересовалась. Да, сейчас, она приходит к дочери ежедневно. И мы учим ее правильно с ней обращаться: ухаживать, одевать, кормить. Но дальнейшую судьбу ребенка будет решать суд. И он будет оценивать не помощь других людей в воспитании малышки, а дееспособность самой мамочки.

Главный врач Дома ребенка рассказал корреспонденту "РГ", что рассматривает возможность изменить исковые требования и не добиваться лишения Киселевой родительских прав, а временно ограничить ее в этих правах.

"РГ" будет следить за развитием ситуации.