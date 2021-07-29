В Красноярском крае нашли тело туриста, растерзанного медведем

В долине девяти озер природного парка "Ергаки" на юге Красноярского края найдено тело туриста, на которого 27 июля напал медведь. Тело с рваными ранами доставлено в районный центр для проведения судебной медицинской экспертизы, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Напомним, 24 июля группа туристов (четыре человека) прибыла из Москвы в Хакасию, а затем отправилась на турбазу парка "Ергаки". После регистрации туристы пошли по одному из горных маршрутов, рассчитывая, что поход продлится две недели. Однако утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, когда туристы собирали палаточный лагерь после ночлега, на них напал дикий зверь. Троим путешественникам удалось уцелеть, четвертый стал жертвой медведя.

На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа СК, егеря и сотрудники МЧС. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств случившегося. Специалисты взяли биоматериал у медведя, убитого рядом с местом нападения на туристический лагерь, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном главке СК. Генетическая экспертиза установит, этот ли зверь убил туриста.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит дать оценку действиям Дирекции природного парка "Ергаки", которая допустила пребывание людей в лесу, зная о предыдущих случаях нападения хищников.