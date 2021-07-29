Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС

Санкт-Петербург и Краснодар обогнали Москву по ценам на участки под индивидуальное жилое строительство, это следует из исследования ЦИАН.

Сотка в черте Краснодара стоит сейчас 982,7 тысяч рублей, в Петербурге - 914,6, а в Москве - 735 тысяч.

Когда речь идет о ценах на недвижимость, столица крайне редко не попадает на первое место в рейтингах. В случае с участками, аналитики ЦИАН подчеркивают, что речь идет о земле под ИЖС. Это окраинные территории, в основном в Новой Москве.

В границах МКАД участков практически нет и порядок цен там другой, например, землю под дом в Серебряном бору можно купить за 500 миллионов рублей.

В Петербурге землю продают в границах города, например, в Лисьем Носу. Фактически это тоже далеко от административного центра, но территория относится к Курортному району, название которого говорит само за себя: в шаговой доступности леса и Финский залив.

В Москве и Петербурге под ИЖС приобретаются самые большие участки, в среднем по 16 соток. Поэтому средняя цена земельной сделки в столице составляет 11,07 миллиона рублей, в Петербурге - 14,14 миллиона рублей. А в Краснодаре средняя площадь участка - 11 соток, поэтому и по цене на землю город оказывается на третьем месте - 7,9 миллиона рублей.

К слову, большие участки также любят в Уфе. В столице Башкирии при строительстве коттеджа в черте города в среднем покупают 15 соток земли, однако одна сотка стоит в регионе 224 тысячи рублей, поэтому сумма сделки оказывается значительно ниже, чем в городах-лидерах рейтинга.

Очень дорогая земля в Ростове-на-Дону - сотка продается за 724 тысячи рублей. К слову, ростовчане во многом из-за этого большие участки и не берут, средняя площадь - 7 соток, цена сделки оказывается высокой - 4,9 миллиона рублей. В Казани земля стоит 609 тысяч рублей за сотку, но средняя площадь участка - 10 соток. Поэтому сумма сделки в столице Татарстана оказывается выше. 5,4 миллиона рублей стоит участок в Самаре площадью 12 соток, цена сотни - 490 тысяч. А в Воронеже сотка стоит 590 тысяч, но средняя сумма земельной сделки здесь ниже, чем в Самаре, поскольку участки, как правило, нарезают площадью 10 соток.

539 тысяч рублей стоит сотка земли в границах Нижнего Новгорода.

На Урале самая дорогая земля в Екатеринбурге - 223 тысячи рублей сотка, а в Сибири в лидерах Новосибирск, здесь сотку продают за 412 тысяч рублей. Для сравнения в Омске сотка стоит - 170,3 тысячи рублей, в Красноярске - 219,9.