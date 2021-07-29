Хуснуллин: Решения о трассе вокруг Петербурга примут в ближайшие месяцы

Решения по строительству новой кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга будут приняты в ближайшие пару месяцев. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Не вызывает сомнений, что новое "кольцо" вокруг Санкт-Петербурга (а точнее - полукольцо, поскольку оно упирается в Финский залив) нужно строить с учетом роста Санкт-Петербурга и развития Ленинградской области, сказал Хуснуллин.

Накануне прошло совещание о практической реализации такого проекта, который обсуждается уже несколько лет, сообщил вице-премьер. "Я дал поручение государственной компани "Автодор" вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации", - сказал он. Когда появится предварительная информация, будет принято окончательное решение - какой будет источник финансирования строительства, какой срок, платная ли будет дорога, кто будет проектировать и строить. Решение должно быть принято в ближайшие пару месяцев, сообщил Хуснуллин.

Недавно было закончено строительство аналогичной дороги вокруг Москвы - ЦКАД, добавил он. Сейчас, когда проект закончен, все признают, что это транспортный успех, для московской агломерации это очень важно.