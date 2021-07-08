Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Президент России дал команду на начало проезда из центрального пункта управления.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Дорога протяженностью 336 км проходит в 50 км от МКАД и соединяет 13 федеральных трасс, 18 развязок, проходит по территории Москвы и Подмосковья. Она платная (на протяжении 260 км), но шлагбаумов нет: если у машины транспондер, плата снимается сразу, если нет, водитель должен внести деньги в определенное время. Разрешенная скорость движения - 110 км в час.

Путин посетил диспетчерскую, куда выводится вся информация по трафику и метеоусловиям. Ситуация отслеживается в режиме реального времени, в том числе о количестве поездок и составе транспортного потока. И если возникает сложная ситуация, то камера выводит ее диспетчерам и тогда выезжают аварийные экипажи.

"Я помню, как начиналась и как шла эта работа, Москва и Московская область сыграли здесь заметную роль", - заявил Путин.

Глава государства указал на то, что "Автодору" еще необходимо поработать над развитием инфраструктуры на ЦКАД. "Что касается экономики, то если бы с самого начала сразу бы осваивали прилегающую территорию, то было бы более эффективно. "Автодору" надо заняться этой работой", - отметил он.