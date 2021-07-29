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29.07.2021 09:15
Рубрика: Культура

В Петербурге покажут "кино для ушей"

Текст: Кирилл Рейн (Санкт-Петербург)

Третий международный фестиваль электронной пространственной музыки Acousmonium после вынужденной прошлогодней паузы возвращается на Новую сцену Александринского театра и будет проходить там три дня - с 30 июля по 1 августа.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В этом году сюда приедут настоящие мэтры акусматики Диего Лоса (Франция) и Катарина Клемент (Австрия) и молодое поколение исследователей звука: француз Армандо Балис и австрийцы Ангелика Кастелло и Матиас Маковски. Впервые в основной программе прозвучат произведения российских композиторов Александра Белоусова, Дмитрия Курляндского и Олега Макарова.

Акусматика - слово для русского языка практически неведомое, а между тем, это одна из наиболее влиятельных дисциплин музыкальной эволюции ХХ века. Эта история началась во Франции, в далеком 1948 году. Сразу после войны французский инженер, теоретик и композитор Пьер Шеффер предложил совершенно новый метод создания музыки, названный им musique concrète ("конкретная музыка"). Суть его заключалась в том, что произведения создавались в непосредственном контакте с материалом (винилом, пленкой, микрофоном и различными средствами обработки звука). Спустя десять лет Пьер основал Groupe de Recherches Musicale ("Группу музыкальных исследований"), которая занялась разработкой теории и инструментария во вновь изобретенном жанре. В 1974 году его ученик, композитор Франсуа Бейль явил миру оркестр громкоговорителей, добавляющий музыке пространственное измерение. Он состоял из расположенных особым образом по всему пространству громкоговорителей различных форм, размеров и частотных характеристик и распределительной консоли. Бейль назвал это "акусматика", а создатель и исполнитель пространственного звукового полотна, стал называться projectionist.

Фото: Сергей Куксин
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Франсуа неоднократно говорил, что этот мир еще находится в состоянии детства, и мы только ищем подходы к тому, чтобы понять, как работает слух. И объяснял "акусматику" просто - "слушание слушания". По его версии, акусматический концерт напоминает занятие Пифагора с учениками-неофитами: легенда гласит, что древнегреческий философ, математик и мистик намеренно располагал занавес между собой и слушателями, а ученики, имея в своем распоряжении только лишь слуховую информацию, создавали собственные визуальные образы в соответствии с услышанным.

Термин "акусматика" с отсылкой к Пифагору означает разрыв визуальной ассоциации между звуком и объектом, его производящим. Здесь в процессе исполнения слушатель генерирует собственные аудиовизуальные смысловые построения, реконструирующие воображаемые источники звука. И логичным продолжением стало название оркестра, исполняющего эти звуки - "Акусмониум". С тех его пор различные модификации появились в Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии и для него было создано (и продолжает создаваться) множество музыкальных произведений.

Кроме выступления вышеперечисленных участников, кураторы фестиваля Даниэль Теруджи и Томас Горбах исполнят знаковые произведения акусматики и проведут семинары и воркшопы по исполнительским техникам игры на "Акусмониуме". Сами они называют все это "кино для ушей". Вход на все мероприятия фестиваля возможен только в масках, от зрителей требуется соблюдать социальную дистанцию.

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