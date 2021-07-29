Экономика
29.07.2021 12:02
Текст: Анна Юркова (Краснодар)

"Белавиа" возобновит полеты в Сочи и Краснодар

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости

Авиакомпания "Белавиа" снова запустит регулярные рейсы в Краснодар и Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании из Беларуси.

Фото: РИА Новости
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С 7 августа перелеты по маршруту Минск - Сочи - Минск будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.

Кроме того, с 8 августа возобновятся постоянные рейсы из столицы соседнего государства в Краснодар. Они также будут выполняться три раза в неделю.

Недавно чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко сообщил о планах расширения географии полетов авиакомпании "Белавиа".

"Безусловно, мы заинтересованы в увеличении объемов авиасообщения с Российской Федерацией, - подчеркнул Семашко. - Активно обсуждаем варианты увеличения числа рейсов из Беларуси в российские города. Авиакомпания "Белавиа" прорабатывает открытие регулярных рейсов в Минеральные Воды и Анапу, возобновление полетов в Сочи и Краснодар".

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