"Белавиа" возобновит полеты в Сочи и Краснодар

Авиакомпания "Белавиа" снова запустит регулярные рейсы в Краснодар и Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании из Беларуси.

С 7 августа перелеты по маршруту Минск - Сочи - Минск будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам.

Кроме того, с 8 августа возобновятся постоянные рейсы из столицы соседнего государства в Краснодар. Они также будут выполняться три раза в неделю.

Недавно чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко сообщил о планах расширения географии полетов авиакомпании "Белавиа".

"Безусловно, мы заинтересованы в увеличении объемов авиасообщения с Российской Федерацией, - подчеркнул Семашко. - Активно обсуждаем варианты увеличения числа рейсов из Беларуси в российские города. Авиакомпания "Белавиа" прорабатывает открытие регулярных рейсов в Минеральные Воды и Анапу, возобновление полетов в Сочи и Краснодар".