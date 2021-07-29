На Крымской железной дороге женщина впервые стала помощником машиниста

На Крымской железной дороге к управлению электропоездом впервые допустили женщину. Елена Вишнякова стала первой в истории КЖД девушкой - помощницей машиниста. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Привлечь даму к управлению электричкой удалось благодаря приказу Минтруда РФ, который в начале 2021 года сократил на 50 позиций список запрещенных для женщин профессий. Среди них - и профессия машиниста поездов.

Первой женщиной-машинистом на Российских железных дорогах стала москвичка Елена Лысенко-Салтыкова. После нее управлять поездами стали дамы еще из нескольких российских регионов. И вот в июле 2021 года к ним присоединилась помощник машиниста электропоезда Елена Вишнякова.

Елена с детства мечтала стать железнодорожником. Ведь ее отец уже более 30 лет работает мастером пункта технического обслуживания на Южно-Уральской железной дороге, а дедушка всю жизнь служил машинистом.

- В детстве дедушка часто брал меня с собой в кабину машиниста, и я с интересом наблюдала за всем происходящим, ведь для ребенка это настоящее волшебство, - говорит Елена. - Сейчас, конечно, современная техника во многом облегчает труд машиниста и его помощника, поэтому работать на новых электропоездах очень интересно и удобно.

Весной Елена прошла обучение в Тихорецкой технической школе и после 4,5 месяцев обучения приступила к практике. Девушка работает в паре с опытным машинистом - Евгением Сапалевым Евгением Николаевичем, который передает ей нужные навыки и знания. Их локомотивная бригада обслуживает пригородные поезда на участках от Севастополя до Соленого озера и Евпатории. Елена прекрасно справляется со своими задачами, о чем говорят ее коллеги и руководители.