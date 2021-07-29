В Сочи открылся первый пункт вакцинации от COVID-19 в отеле

В Сочи открылся первый на Кубани пункт вакцинации от коронавируса в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Этот пункт будет полезен не только отдыхающим гостиничного комплекса "Жемчужина", но и жителям города и поможет муниципалитету эффективно продолжать прививочную кампанию для защиты населения от коронавирусной инфекции, - сказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Там работают сотрудники городской поликлиники № 1 Сочи. Перед прививкой врачи проводят обязательный осмотр с измерением температуры, уровнем артериального давления, сбором сведений об обратившимся за прививкой и его возможных контактах с инфицированными.

Вакцинироваться можно с 10.00 до 16.00 в будние дни без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Всего на курорте открыт 31 прививочный пункт, из которых 13 - мобильные. В Сочи привились более 135 тысяч человек.

Напомним, что в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, а с 1 августа санаторно-курортные учреждения региона обязаны принимать только привитых от коронавируса отдыхающих. Можно заселиться и с отрицательными ПЦР-тестами, но в течение трех дней туристы обязаны пройти вакцинацию, иначе им грозит штраф.