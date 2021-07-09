На Кубани разрешили принимать готовых вакцинироваться туристов

С 1 августа на курорты Кубани смогут приехать туристы, готовые привиться во время отдыха. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Это решение было озвучено в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба, на котором обсуждалась эпидобстановка в Краснодарском крае

"Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения, - написал Кондратьев. - Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина".

По его словам, последние две недели в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Например, 5 июля подтвердились 214 новых случаев - это максимум за все время с начала пандемии.

Напомним, ранее власти Кубани приняли решение о заселении в средства размещения туристов с 1 июля при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации (либо с медотводом) или переболевших коронавирусом (со правкой).