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9 июля 2021 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2021 года № 401 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 2 июля 2021 г. № 17 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 9 июля 2021 г. № 23-00-08/5-10593-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 89:

в подпункте 1:

абзац "наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации);" изложить в следующей редакции:

"наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан);";

дополнить абзацем следующего содержания:

"медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о прохождении первого этапа вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (для лиц, прошедших первый этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19));";

в подпункте 2:

после абзаца "медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;" дополнить абзацем следующего содержания:

"медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о прохождении первого этапа вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (для лиц, прошедших первый этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19));";

после абзаца "медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) (для лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц в возрасте не старше 18 лет);" дополнить абзацем следующего содержания:

"медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения), и добровольного согласия на прохождение в установленном порядке вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение трех дней со дня вселения (размещения) (для лиц, не представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19));";

абзац "наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации,);" изложить в следующей редакции:

"наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан, а с 1 сентября 2021 г. граждан Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо в возрасте не старше 18 лет);";

2) дополнить пунктом 810 следующего содержания:

"810. Гражданам, давшим добровольное согласие на прохождение в установленном порядке вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в течение трех дней со дня вселения (размещения) обратиться в медицинскую организацию для прохождения в установленном порядке вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго - четвертого подпункта 1 пункта 1, которые вступают в силу с 10 июля 2021 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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