Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019"

Новости

ЦИК: На выборах в Госдуму выдвинуто более 3 тысяч кандидатов 12:00
Суд отказал в примирении Эдварда Била с пострадавшей по его вине в ДТП 11:58
ФСБ ликвидировала ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске 11:56
В Минфине не исключили еще одного выпуска евробондов в 2021 году 11:50
Хакеры атакуют Россию в основном из США, Германии и Голландии 11:47
На "Иннопроме" показали инновационную альтернативу мяса 11:46
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 11:45
Скоростной режим еще на одном участке трассы М-11 повысили до 130 км в час 11:35
На Камчатке найдены тела 19 погибших при крушении Ан-26 11:34
Оперштаб: В Москве выявлен 5621 новый случай COVID-19 11:26
Шубенков и другие россияне уже участвуют в международных легкоатлетических турнирах 11:25
В деле о стрельбе в школе Казани появились новые фигуранты 11:24
Краснов сообщил об открытии представительства Генпрокуратуры в Страсбурге 11:13
В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 млн рублей 11:11
Путин: При изучении событий Второй мировой нельзя извращать историю 11:10
У мужчины, захватившего банк в Тюмени, был муляж бомбы 11:06
Вслед за ресторанами QR-коды в Москве начали вводить музеи 10:46
Мишустин поручил разработать рекомендации по срокам действия QR-кодов 10:44
МИД РФ: В США придумывают небылицы о причастности России к кибератакам 10:35
В МВД подтвердили убийство своего сотрудника в Подмосковье 10:35
Источник: Мужчина, захвативший банк, состоит на учете у психиатра 10:28
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела 10:28
Российское руководство ОДКБ прилетело на таджикско-афганскую границу 10:27
В ближайшие дни москвичей ожидает тепловой стресс 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в июле 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 июля 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.
Вступает в силу 7 июля 2021 г.

Зарегистрирован 06.07.2021 № 64123

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 06.07.2021 г.

Вступает в силу с 7 июля 2021 г.

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2020, регистрационный № 57771) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.07.2020, регистрационный № 58912), от 27.07.2020 № 22 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31.07.2020, регистрационный № 59135), от 18.09.2020 № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23.09.2020, регистрационный № 59987), от 09.04.2021 № 12 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.04.2021, регистрационный № 63125) и от 16.04.2021 № 13 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.04.2021, регистрационный № 63181), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от июля 2021 г. № ¥


Изменения, вносимые в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"

1. В пункте 1:

а) Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства:";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Граждане государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 г., а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана - с 1 сентября 2021 г. при пересечении Государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".".

2. В пункте 2:

а) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, не требуется.

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https:www.gosuslugi.ni/400705/1).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на ЕПГУ на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".

б) пункты 2.4 и 2.5 признать утратившими силу.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17
(pdf, PDF, 160 Кб)