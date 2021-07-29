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29.07.2021 13:36
Рубрика: Происшествия

В Симферополе задержали генподрядчика благоустройства дворов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Правоохранители задержали генерального директора компании "Строительные технологии", которая занималась масштабным благоустройством дворов и скверов Симферополя. Об этом на совещании о реализации инфраструктурных проектов Крыма сообщил глава РК Сергей Аксенов.

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По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Положение руководителя фирмы, которая выступала генеральным подрядчиком благоустройства общественных пространств в крымской столице, в том числе сквера у Дворца культуры профсоюзов, Аксенов обсудил с главой регионального МВД Павлом Карандой.

В прошлом году компания "Строительные технологии" проводила работы в рамках соглашения с правительством Москвы. Например, благоустройство сквера у Дворца культуры профсоюзов она завершила на полгода позже, несколько объектов вопреки срокам контракта остаются не завершенными, а на некоторых работа выполнена некачественно. Также с изъянами оформлены документы.

По словам главы администрации Симферополя Валентина Демидова, в 2021 году по соглашению между правительствами Москвы и Крыма о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" продолжается благоустройство пяти общественных и 17 дворовых территорий. Объем финансирования работ на дворовых территорий - 241,5 миллиона рублей, общественных - около 240 миллионов. По словам мэра, из-за объективных причин, связанных с погодными условиями, а также необходимостью переработать некоторые проекты, он попросил главу республики Сергея Аксенова продлить сроки выполнения работ до 1 сентября.

- Проекты были выполнены в 2020 году, по большинству из них были необходимы корректировки, что, конечно, повлекло за собой переработку документации, новые согласования с жителями и в итоге потребовало времени, - пояснил Демидов и добавил, что на большинстве объектов осталось выполнить укладку асфальтобетонного покрытия.

Благоустройство общественных и дворовых пространств в Симферополе стартовало в августе прошлого года. По контракту завершить благоустройство планировалось декабре того же года. По соглашению между правительствами Москвы и Крыма столица республики получила около 900 миллионов рублей.

Как писала "РГ", в этом году в Крыму планируют благоустроить 111 дворов и 43 общественные территории. На эти цели предусмотрено 2,1 миллиарда рублей.

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