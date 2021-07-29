Курганский депутат сдаст мандат после видео с издевательством над волком

В Курганскую областную думу поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата Дениса Хахалова, который был замешан в жестоком обращении с животными на охоте, сообщает региональный парламент.

Напомним, в апреле в Сети было опубликовано шокирующее видео издевательства над раненным волком. На кадрах отчетливо видно, как зверя сначала переехали снегоходом, а потом начали куражиться над ним, толкать в пасть ружье, проверять на живучесть. В компании горе-охотников был и депутат Хахалов. После обнародования истории, народного избранника обвинили в живодерстве с особым цинизмом.

"Единая Россия" исключила его из партии, а полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными. Свою оценку инциденту обещала дать Курганская областная дума. Однако сам депутат вину за собой не чувствовал, а наезд на волка снегоходом объяснил необходимой самообороной: раненный хищник мог кинуться на него. Все это время депутат исправно посещал все заседания думы.

Сегодня Хахалов подал заявление о досрочном сложении полномочий.

- Не берусь оценивать виновность или невиновность участников этой охоты - этим сейчас занимаются правоохранительные органы, - цитирует пресс-служба председателя облдумы Дмитрия Фролова. - Но вместе с тем понимаю, что при таком серьезном резонансе заниматься законодательной работой Хахалов уже не сможет.

Его заявление будет рассмотрено на внеочередном заседании. Когда оно состоится, пока не сообщается.