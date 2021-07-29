В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ

Областной оперативный штаб запретил в Кургане празднование Дня ВДВ.

В областном центре второго августа на аэродроме "Логовушка" традиционно проводился авиационно-спортивный праздник "Голубые береты" в честь Дня Воздушно-десантных войск. В этом году по решению штаба можно провести лишь торжественную. церемонию возложения венков к мемориальному комплексу воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Такие ограничения введены с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

По официальным данным, в регионе продолжается рост заразившихся. Так, 29 июля лабораторно подтвержден 131 новый случай COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости выявлено 25 637 случаев, проведены 679 380 исследований.