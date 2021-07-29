Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет

Авиакомпании "Россия" получила разрешение на регулярные рейсы в Египет, решение об увеличении рейсов примет оперштаб, заявили в Росавиации.

Разрешение авиакомпании "Россия" на выполнение регулярных рейсов по маршрутам по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эль-Шейх выдано в связи с решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса о возобновлении полетов по этим маршрутам с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте, указали в Росавиации.

"Как ранее сообщал оперативный штаб, дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам на регулярной и чартерной основе будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", - отметили в Росавиации.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания "Россия" получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта и готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы в Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа.

Как отмечали эксперты "РГ" допуск к выполнению рейсов в Египет только одной авиакомпании приведет к монополизации рынка и завышению цен на туры.

Помимо авиакомпании "Россия" допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх у Росавиации запросили еще восемь российских авиакомпаний. Это "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight.