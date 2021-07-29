Новости

Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 19:32
Забывчивый читатель вернул библиотечную книгу полвека спустя 19:31
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность 19:08
Эксперты оценили идею разрешить ФНС блокировать счета во время проверок 19:00
Легойда назвал виртуальной книгу украинских раскольников об интернет-таинствах 18:57
Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд 18:46
Молодежные организации активно наполняют идеями Народную программу 18:45
Гендиректор компании-нефтетрейдера сбежал от проверки ФАС 18:35
Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться 18:34
Два города России обогнали Москву по ценам на землю под ИЖС 18:34
Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет 18:31
В Минэкономразвития презентовали модели экономического развития СКФО 18:23
Cхема движения транспорта изменится на острове Балчуге в Москве 18:18
Ученые: "лямбда"-штамм COVID-19 устойчив к иммунитету 18:08
Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 18:31
Рубрика: Экономика

Росавиация прокомментировала выдачу "России" разрешения на полеты в Египет

Текст: Евгений Гайва

Авиакомпании "Россия" получила разрешение на регулярные рейсы в Египет, решение об увеличении рейсов примет оперштаб, заявили в Росавиации.

Фото: ТАСС
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет

Разрешение авиакомпании "Россия" на выполнение регулярных рейсов по маршрутам по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эль-Шейх выдано в связи с решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса о возобновлении полетов по этим маршрутам с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте, указали в Росавиации.

"Как ранее сообщал оперативный штаб, дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам на регулярной и чартерной основе будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", - отметили в Росавиации.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания "Россия" получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта и готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы в Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа.

Как отмечали эксперты "РГ" допуск к выполнению рейсов в Египет только одной авиакомпании приведет к монополизации рынка и завышению цен на туры.

Помимо авиакомпании "Россия" допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх у Росавиации запросили еще восемь российских авиакомпаний. Это "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Правительство Минтранс Росавиация

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков