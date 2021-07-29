Новости

Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
Россия и КНР в августе проведут совместное учение с участием 10 тысяч человек 16:46
Реконструкция очистных сетей на курортах обойдется в 60 млрд рублей 16:41
Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису 16:38
В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса 16:32
Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде 16:26
Российская говядина завоевывает рынок Китая 16:13
В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма 16:07
ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса" 16:03
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки 16:01
Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов 15:53
Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде 15:49
В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ 15:45
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси 15:41
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 17:51
Рубрика: Экономика

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива

Текст: Татьяна Карабут

Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало в арбитражный суд Красноярского края иск к структуре "Норникеля" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания") о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей, сообщили в Росрыболовстве.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Ростехнадзор оштрафовал "дочку" "Норникеля" на 1 млн после аварии на ТЭЦ-3

В сумму включены прямой ущерб из-за гибели рыбы в результате аварии (3,6 млрд рублей) и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов (более 55 млрд рублей).

Из-за утечки дизтоплива вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы от места аварии вниз по течению до Карского моря была подвергнута негативному воздействию. По результатам исследования ученые установили, что разлив дизтоплива оказал негативное воздействие на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий. Всего размер вреда оценен в 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов. Прямой ущерб оценивается в 3,6 млрд рублей. Всего с учетом затрат на воспроизводство потребуется 58,65 млрд рублей, подсчитали в Росрыболовстве.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что Росрыболовство отозвало свой прежний иск к структуре "Норникеля" за ущерб в результате разлива дизтоплива. Ведомство незначительно снизило размер ущерба с 8,908 до 8,888 тыс. тонн.

Авария на Норильской ТЭЦ-3 случилась в мае прошлого года. В результате в грунт попали более 6 тыс. тонн дизтоплива, а в реки Далдыкан, Амбарную еще 15 тыс. тонн. Весной этого года Росприророднадзор взыскал с "Норильско-Таймырской энергетической компании" 146 млрд рублей.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство Разлив нефтепродуктов в Норильске

Главное сегодня

Михаил Мишустин посмотрел, как собирается новейший самолет МС-21
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков