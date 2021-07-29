Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива

Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало в арбитражный суд Красноярского края иск к структуре "Норникеля" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания") о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей, сообщили в Росрыболовстве.

В сумму включены прямой ущерб из-за гибели рыбы в результате аварии (3,6 млрд рублей) и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов (более 55 млрд рублей).

Из-за утечки дизтоплива вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы от места аварии вниз по течению до Карского моря была подвергнута негативному воздействию. По результатам исследования ученые установили, что разлив дизтоплива оказал негативное воздействие на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий. Всего размер вреда оценен в 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов. Прямой ущерб оценивается в 3,6 млрд рублей. Всего с учетом затрат на воспроизводство потребуется 58,65 млрд рублей, подсчитали в Росрыболовстве.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что Росрыболовство отозвало свой прежний иск к структуре "Норникеля" за ущерб в результате разлива дизтоплива. Ведомство незначительно снизило размер ущерба с 8,908 до 8,888 тыс. тонн.

Авария на Норильской ТЭЦ-3 случилась в мае прошлого года. В результате в грунт попали более 6 тыс. тонн дизтоплива, а в реки Далдыкан, Амбарную еще 15 тыс. тонн. Весной этого года Росприророднадзор взыскал с "Норильско-Таймырской энергетической компании" 146 млрд рублей.