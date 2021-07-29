Российская говядина завоевывает рынок Китая

Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию по экспорту говядины в Китай. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, поставки в первом квартале текущего года составили 3,7 тысячи тонн - в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Австралии из-за пандемии часть заводов встали, и экспорт приостановили. Аргентина существенно сократила поставки, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке, а в Бразилии десятки предприятий закрылись из-за санитарных норм. Переговоры о сотрудничестве с Россией продолжались годами, а поставки мяса в Гонконг начались еще в 2019 году, передает РИА Новости. По мнению опрошенных изданием экспертов, Китай будет нуждаться в импорте еще не менее пяти лет, а значит, поставки из России будут расти.

На внутреннем рынке России спрос на говядину не растет, хотя динамика производства мяса крупного рогатого скота даже в пандемию остается положительной. В первом квартале произвели 314 тысяч тонн. Россияне предпочитают более дешевое мясо - свинину и курицу. Говядину покупают около 17%, а ежегодная потребность в этом виде мяса составляет 1,94 миллиона тонн.

Как отметила заведующая базовой кафедрой торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Панасенко, из этого объема на экспорт приходится чуть больше одного процента, поэтому не стоит беспокоиться о росте цен в магазинах из-за поставок мяса в Китай.

По данным Росстата, в прошлом году мясо подорожало незначительно, а в этом году цены весомо набрали уже в первом полугодии. Курятина поднялась почти на 13%, свинина стала дороже на 6,7%, а говядина - на 5,6. Однако ожидается увеличение производства и стабилизация цен - об этом ранее рассказали в Минсельхозе.