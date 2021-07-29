Новости

В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса 16:32
Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде 16:26
Российская говядина завоевывает рынок Китая 16:13
В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма 16:07
ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса" 16:03
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки 16:01
Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов 15:53
Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде 15:49
В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ 15:45
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси 15:41
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров 15:37
Московский планетарий анонсировал ночной звездопад 15:36
Землетрясение у берегов Аляски стало сильнейшим за 57 лет 15:34
Петербуржцам разрешили купаться только в одном озере 15:29
Новостройки в России подорожали на 21% 15:14
Netflix ввела обязательную вакцинацию для участников съемок 15:04
В Ялте все пляжи открыли для купания 15:01
Посол Молдавии в РФ отозван в Кишинев для консультаций 14:36
В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты 14:35
Авиакомпания "Россия" получила допуски для полетов на курорты Египта 14:32
В Бразилию пришли рекордные снегопады 14:07
Кириллов: За год в России капитально ремонтируют до 100 плотин 14:00
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады 13:58
Бывшая любовница короля Испании заявила, что он хотел на ней жениться 13:52
Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 16:13
Рубрика: Экономика

Российская говядина завоевывает рынок Китая

Текст: Евгения Думанская

Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию по экспорту говядины в Китай. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, поставки в первом квартале текущего года составили 3,7 тысячи тонн - в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В России существенно упали цены на морковь, картофель и огурцы

В Австралии из-за пандемии часть заводов встали, и экспорт приостановили. Аргентина существенно сократила поставки, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке, а в Бразилии десятки предприятий закрылись из-за санитарных норм. Переговоры о сотрудничестве с Россией продолжались годами, а поставки мяса в Гонконг начались еще в 2019 году, передает РИА Новости. По мнению опрошенных изданием экспертов, Китай будет нуждаться в импорте еще не менее пяти лет, а значит, поставки из России будут расти.

На внутреннем рынке России спрос на говядину не растет, хотя динамика производства мяса крупного рогатого скота даже в пандемию остается положительной. В первом квартале произвели 314 тысяч тонн. Россияне предпочитают более дешевое мясо - свинину и курицу. Говядину покупают около 17%, а ежегодная потребность в этом виде мяса составляет 1,94 миллиона тонн.

Как отметила заведующая базовой кафедрой торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Панасенко, из этого объема на экспорт приходится чуть больше одного процента, поэтому не стоит беспокоиться о росте цен в магазинах из-за поставок мяса в Китай.

По данным Росстата, в прошлом году мясо подорожало незначительно, а в этом году цены весомо набрали уже в первом полугодии. Курятина поднялась почти на 13%, свинина стала дороже на 6,7%, а говядина - на 5,6. Однако ожидается увеличение производства и стабилизация цен - об этом ранее рассказали в Минсельхозе.

Экономика АПК Экономика ВЭД Экономика Товары и цены В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

В Тюмени нейтрализовали сторонников "ИГ", планировавших теракты
Шойгу поставил задачу сократить срок постановки на воинский учет
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей
Косачев: Ультиматум сенаторов США по санкциям против "Северного потока-2" - шантаж
Медведев проиграл Карреньо-Бусте в четвертьфинале Олимпиады
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков