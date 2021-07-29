В ФАС рассказали о внеплановых проверках нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверка в отношении нефтетрейдера "Петролеум Трейдинг" прошла в штатном режиме. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

ФАС запросила у трейдеров информацию об объеме продаж нефтепродуктов из-за результатов мониторинга биржевых индикаторов цен. С 29 июля начались внеплановые проверки. Как сообщили в ведомстве, "Петролеум Трейдинг" предоставила доступ ко всем запрошенным данным, при этом сотрудники компании продолжали работать в штатном режиме.

"В ходе таких проверок служба ставит перед собой цель получить запрашиваемую информацию в рабочем порядке, не препятствуя обычной хозяйственной деятельности проверяемых компаний", - рассказали в ФАС.

Ранее стало известно, что генеральный директор компании АО "Солид-товарные рынки" попытался воспрепятствовать внеплановой проверке. Он покинул рабочее место, а на предложение сотрудника ФАС вернуться ответил категорическим отказом.