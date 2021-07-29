В Греции прошли митинги против принудительной вакцинации от COVID-19

Противники принудительной вакцинации вышли на улицы в Афинах, Салониках и Патрах. В столице Греции на площади рядом с парламентом собрались около 200 человек. Для сравнения - на акцию протеста 24 июля было около 2 000 местных жителей. Некоторые из них вели себя агрессивно. Молодые люди начали бросать в спецназ бутылки с зажигательной смесью. Силовики ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также против демонстрантов был применен водомет.

В среду митинг прошел спокойно, без инцидентов, сообщает ТАСС. Митингующие, державшие в руках иконы, кресты и греческие флаги, выкрикивали, что прививки - это зло и насилие над человеком. Изредка слышались оскорбления в адрес журналистов и полицейских.

В Салониках и Патрах демонстрантов было немного. Они призывали власти снять коронавирусные ограничения и не вакцинировать детей.

Ранее парламент Греции на законодательном уровне обязал всех медиков и сотрудников учреждений социального обеспечения сделать прививку до сентября. В противном случае человек может быть отстранен от работы.