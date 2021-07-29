В Турции из-за пожаров эвакуируют постояльцев отелей

Более сорока лесных пожаров разгорелось 28-29 июля в 13 провинциях в южной, юго-западной и центральной частях Турции. Пострадали, надышавшись дымом, более 180 человек, три человека погибли. По информации Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, 31 очаг удалось взять под контроль. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "страна мобилизовала все возможности для сдерживания и тушения лесных пожаров".

Накануне новые очаги возгорания появились сразу в нескольких местах вдоль курортного побережья. Практически одновременно загорелся лес на горах рядом с Мармарисом, в районе поселка Гюверджинлик в Бодруме, рядом с курортным Дидимом, в районе Даламана и еще в нескольких местах. Особенно сложной ситуация оказалась в Бодруме, где огонь стал наступать прямо на отели. Пятизвездочный отель Titanic в Гюверджинлике был эвакуирован - часть постояльцев, в том числе россиян, отправили в другие отели, расположенные дальше от горящей местности, а часть эвакуировали, для чего даже пришлось задействовать катера и различные плавсредства добровольцев из числа местных жителей. Пока они эвакуировались, огонь достиг парка отеля. Пожар перекрыл дорогу, поэтому пришлось эвакуировать людей по морю. Дополнительная опасность исходила от газовых труб, проложенных на пути, по которому двигалось пламя. Позднее огонь в районе Titanic был взят под контроль. Россияне вечером смогли вернуться в свои номера, никто из них не пострадал.

В Мармарисе 29 июля были эвакуированы два отеля и несколько курортных вилл.

Пожар в Манавгате был относительно взят под контроль, хотя накануне днем местные власти заявляли о горящих в городе домах. В нескольких километрах от Манавгата, в районе деревни Аксеки, лес продолжал гореть, а дым оказался виден даже с Кипра, находящегося более чем в двухстах километрах.

Российские туристы в соцсетях делятся впечатлениями от увиденного. Некоторые пишут, что на всякий случай ходят на пляж с чемоданами. Многие делают снимки на апокалиптическом фоне густого дыма, застилающего небо и горящих лесов на горах.

В Бодруме огонь начал наступать прямо на отели, часть гостей временно эвакуировали

Сейчас во многих регионах Турции стоит сухая жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром. Эксперты полагают, что это могло послужить причиной многочисленных возгораний. В то же время, 28 июля, когда только заполыхал первый пожар в Манавгате и в Аксеки рядом с курортом Сиде в провинции Анталья, турецкие СМИ стали писать о вероятности поджога, потому что возгорание началось одновременно в нескольких местах. Тема поджога активно обсуждается в турецких соцсетях. Глава Управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун уже заявил о расследовании по фактам пожаров.