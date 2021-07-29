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29.07.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: град размером с яблоко разбивает стекла машин в Италии

Текст: Григорий Гомельчук

На итальянский регион Эмилия-Романья обрушился жуткий град: с неба сыпались куски льда размером с яблоко.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Пострадали люди, оказавшиеся на открытой местности (некоторые из них получили легкие ранения), уничтожена часть урожая, побиты черепичные крыши домов.

Под удар стихии попали и сотни автомобилей, оказавшиеся на трассе А1 в районе города Фиденца: крупные градины оставляли глубокие вмятины на поверхности кузова, раскалывали корпуса зеркал, били стекла и фары.

Лобовое стекло автомобиля очень прочное, и даже столь крупный град пробить его не в силах - оно просто покрывается паутиной трещин, через которую почти ничего не видно. Ехать по дороге с таким стеклом, конечно, нельзя. Кроме того, из-за непогоды произошло множество мелких аварий, окончательно парализовавших движение.

Чтобы дать водителям эвакуировать свои машины и разобраться с авариями, властям пришлось перекрыть трассу на несколько часов. YouTube-канал WildWeather US смонтировал лучшие видео о разгуле стихии в Италии и последствиях в восьмиминутный ролик.