Видео: град размером с яблоко разбивает стекла машин в Италии

На итальянский регион Эмилия-Романья обрушился жуткий град: с неба сыпались куски льда размером с яблоко.

Пострадали люди, оказавшиеся на открытой местности (некоторые из них получили легкие ранения), уничтожена часть урожая, побиты черепичные крыши домов.

Под удар стихии попали и сотни автомобилей, оказавшиеся на трассе А1 в районе города Фиденца: крупные градины оставляли глубокие вмятины на поверхности кузова, раскалывали корпуса зеркал, били стекла и фары.

Лобовое стекло автомобиля очень прочное, и даже столь крупный град пробить его не в силах - оно просто покрывается паутиной трещин, через которую почти ничего не видно. Ехать по дороге с таким стеклом, конечно, нельзя. Кроме того, из-за непогоды произошло множество мелких аварий, окончательно парализовавших движение.

Чтобы дать водителям эвакуировать свои машины и разобраться с авариями, властям пришлось перекрыть трассу на несколько часов. YouTube-канал WildWeather US смонтировал лучшие видео о разгуле стихии в Италии и последствиях в восьмиминутный ролик.